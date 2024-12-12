La crisis humanitaria en Gaza empeora cada día, mientras el hambre se extiende por el enclave, los bombardeos de Israel no cesan y las medicinas necesarias para atender a los heridos se acaban. La ONU advierte que la asistencia es más urgente que nunca: calcula que, para aliviar la catastrófica situación, los palestinos deberían recibir al menos 6.600 millones de dólares en ayuda humanitaria.

En este contexto, la ONU urgió este miércoles a la comunidad internacional a reunir inicialmente 4.100 millones de dólares, los cuales luego se destinarán a asistencia humanitaria. Sin embargo, Stéphane Dujarric, portavoz de la secretaría general de la ONU, subrayó que los fondos solicitados son “menos de lo que se necesita” y reiteró que la cifra real necesaria alcanza al menos 6.600 millones de dólares, para atender las necesidades de aproximadamente 3,3 millones de personas en Gaza y la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este ocupada.

Tras remarcar que el enclave afronta un nivel de devastación “sin precedentes”, Dujarric dijo que las necesidades humanitarias en los territorios palestinos ocupados han aumentado debido al “deterioro de la situación” por los ataques de Israel y las “severas restricciones” impuestas al ingreso de ayuda.

“En Gaza, la velocidad y la escala de los asesinatos y la destrucción son algo nunca visto en el enclave en la historia reciente”, afirmó el portavoz, quien también destacó que los palestinos de aproximadamente el 80% del territorio están actualmente bajo órdenes de desplazamiento.

El plan presentado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas destinará aproximadamente el 90% de los recursos a Gaza, con el objetivo de asistir a sus 2,1 millones de habitantes. El resto de los fondos se emplearán para apoyar a 900.000 personas en la Cisjordania ocupada.