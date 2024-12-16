El Gobierno de Israel aprobó por unanimidad un plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para ampliar la construcción de asentamientos ilegales israelíes en los Altos del Golán ocupados en Siria, con un presupuesto de 11,13 millones de dólares (más de 40 millones de shekels).

En un comunicado, la oficina de Netanyahu informó este domingo que el gobierno le dio luz verde al proyecto para "fomentar el crecimiento demográfico en los asentamientos del Golán y en Katzrin, con un costo total superior a los 40 millones de shekels".

Katzrin, o Qasrin, es una aldea bajo ocupación israelí que formaba parte de la provincia siria de Quneitra en los Altos del Golán.

La oficina del primer ministro explicó que el plan se aprobó "bajo el foco de la guerra y el nuevo frente con Siria, y con el objetivo de duplicar la población del Golán".

Actualmente, alrededor de 50.000 personas viven en los Altos del Golán, ocupados desde 1967. De ellas, la mitad son colonos israelíes, mientras que la otra mitad está compuesta por drusos, alauitas y otros grupos, según el diario israelí Haaretz.

En la región del Golán ocupado hay 33 asentamientos judíos, integrados en lo que se conoce como el Consejo Regional del Golán.

Rechazo internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó enérgicamente este lunes el anuncio de Israel de expandir los asentamientos ilegales en los Altos del Golán. "Esta decisión representa una nueva etapa en el objetivo de Israel de expandir sus fronteras mediante la ocupación”, señaló en un comunicado.

Además destacó que esta medida de Tel Aviv “plantea una grave preocupación, especialmente considerando su entrada en la zona de amortiguamiento en violación del Acuerdo de Separación de 1974, su avance en áreas adyacentes y los ataques aéreos en Siria”, subrayó el ministerio.