El Gobierno de Israel aprobó por unanimidad un plan del primer ministro Benjamín Netanyahu para ampliar la construcción de asentamientos ilegales israelíes en los Altos del Golán ocupados en Siria, con un presupuesto de 11,13 millones de dólares (más de 40 millones de shekels).
En un comunicado, la oficina de Netanyahu informó este domingo que el gobierno le dio luz verde al proyecto para "fomentar el crecimiento demográfico en los asentamientos del Golán y en Katzrin, con un costo total superior a los 40 millones de shekels".
Katzrin, o Qasrin, es una aldea bajo ocupación israelí que formaba parte de la provincia siria de Quneitra en los Altos del Golán.
La oficina del primer ministro explicó que el plan se aprobó "bajo el foco de la guerra y el nuevo frente con Siria, y con el objetivo de duplicar la población del Golán".
Actualmente, alrededor de 50.000 personas viven en los Altos del Golán, ocupados desde 1967. De ellas, la mitad son colonos israelíes, mientras que la otra mitad está compuesta por drusos, alauitas y otros grupos, según el diario israelí Haaretz.
En la región del Golán ocupado hay 33 asentamientos judíos, integrados en lo que se conoce como el Consejo Regional del Golán.
Rechazo internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye condenó enérgicamente este lunes el anuncio de Israel de expandir los asentamientos ilegales en los Altos del Golán. "Esta decisión representa una nueva etapa en el objetivo de Israel de expandir sus fronteras mediante la ocupación”, señaló en un comunicado.
Además destacó que esta medida de Tel Aviv “plantea una grave preocupación, especialmente considerando su entrada en la zona de amortiguamiento en violación del Acuerdo de Separación de 1974, su avance en áreas adyacentes y los ataques aéreos en Siria”, subrayó el ministerio.
Y añadió: “Las acciones continuas de Israel socavan seriamente los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Siria, además de aumentar aún más las tensiones en la región”. Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional al enfatizar en que "es imperativo que tome las medidas apropiadas en respuesta a las acciones de Israel y garantice el fin de las medidas ilegales del gobierno de Netanyahu”.
En la misma línea, Arabia Saudita condenó el domingo la decisión de Israel de expandir la construcción de asentamientos en los Altos del Golán ocupados. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese paísreiteró su condena hacia las continuas acciones de Tel Aviv "que sabotean las oportunidades de Siria para lograr seguridad y estabilidad".
El comunicado instó a la comunidad internacional a condenar las violaciones israelíes y subrayó la necesidad de "respetar la soberanía e integridad territorial de Siria". "El Golán es una tierra árabe siria ocupada", recalcó el ministerio.
Israel se aprovecha la caída de Assad
Aprovechando la caída de Bashar al Assad, quien gobernó Siria con mano de hierro durante casi 25 años, Israel ha intensificado sus ataques aéreos contra instalaciones militares en todo el país y ha lanzado cientos de ellos.
En la noche de este domingo, aviones de combate israelíes bombardearon posiciones militares en las provincias sirias de Latakia y Tartus, según información proporcionada por un puesto de observación de aeronaves.
Los ataques apuntaron contra varios sitios clave en el oeste de Siria, incluidas bases militares y depósitos de municiones. Tras uno de los bombardeos, una gran explosión se desató en la aldea de Hiresun, en Tartus.
Israel también declaró el fin del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 con Siria y desplegó sus fuerzas dentro de la zona de amortiguación en los Altos del Golán, una medida ampliamente condenada por las Naciones Unidas y varios países árabes.