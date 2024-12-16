Para la congregación católica Hermanos Maristas de Alepo, una de las más de 10 comunidades cristianas en la segunda ciudad de Siria, la pregunta más urgente en este momento es cómo decorar el árbol de Navidad.

Desde que una ofensiva relámpago, encabezada por grupos opositores, derrocó el régimen de Bashar al Assad, los nuevos líderes han buscado tranquilizar a las minorías religiosas de Siria.

Los esfuerzos han tenido éxito, al menos “por ahora”, reconoció el hermano Georges Sabe, quien a principios de semana participó en una reunión entre los opositores y representantes cristianos locales.

Esta fue la segunda reunión desde la toma de Damasco, la capital, el 8 de diciembre pasado.

"Han sido reuniones muy reconfortantes", añadió.

"Ustedes continúen viviendo normalmente. Se acercan las celebraciones de Navidad, y nada cambiará para ustedes", le dijeron. Y él añadió: "Hasta ahora nada ha cambiado".

Los representantes del gobierno de transición con los que se reunió –"tres combatientes y dos políticos"– eran todos de Alepo.

"Uno de ellos estaba terminando su doctorado en ingeniería mecánica antes de la guerra”, recordó Sabe. “Nos contó que había tenido un vecino cristiano".

Así que la comunidad cristiana ha retomado "la vida normal, con misas matinales y vespertinas", mientras adornan los árboles navideños, añadió el hermano.

"Durante 13 años de guerra, aprendí a vivir día a día”, reconoció Sabe. “Ya veremos qué nos depara el futuro".

Cómo es ser cristiano en Siria