La Media Luna Roja Turca inauguró una nueva oficina de delegación en la capital de Siria, Damasco, consolidando así su segunda misión internacional.

La oficina fue inaugurada este sábado en la sede de la Media Luna Roja Árabe Siria, SARC, durante una ceremonia que contó con la presencia de Fatma Meric Yilmaz, presidenta de la Media Luna Roja Turca; Mohammad Hazem, presidente de la Media Luna Roja Siria; y Alper Kucuk, director general de Relaciones Internacionales y Servicios de Migración de la Media Luna Roja Turca, entre otros funcionarios.

Tras la ceremonia de apertura y la firma de un protocolo, se estableció oficialmente la oficina de la delegación turca dentro del edificio de la Media Luna Roja Siria.

Después del evento, se distribuyeron paquetes de ayuda en la zona. Yilmaz y Hazem visitaron luego el distrito de Barzeh, en Damasco, para entregar más paquetes de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Yilmaz entregó una placa conmemorativa a Hazem, felicitándolo por su reciente nombramiento como presidente de la Media Luna Roja Siria. También expresó su satisfacción por la colaboración en curso, destacando los esfuerzos humanitarios conjuntos realizados previamente en Idlib.