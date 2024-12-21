TÜRKİYE
La Media Luna Roja Turca abre una oficina en Damasco
"Nos hemos comprometido a cooperar para acelerar los esfuerzos de recuperación y avanzar en la entrega de ayuda humanitaria" en Siria, dijo Fatma Meric Yilmaz, presidenta de la Media Luna Roja Turca.
La Media Luna Roja de cada país, al trabajar con otras organizaciones dentro de su propio país, gana una fuerza significativa en el ámbito de la ayuda humanitaria, afirma Yilmaz. / Foto: AA.
21 de diciembre de 2024

La Media Luna Roja Turca inauguró una nueva oficina de delegación en la capital de Siria, Damasco, consolidando así su segunda misión internacional.

La oficina fue inaugurada este sábado en la sede de la Media Luna Roja Árabe Siria, SARC, durante una ceremonia que contó con la presencia de Fatma Meric Yilmaz, presidenta de la Media Luna Roja Turca; Mohammad Hazem, presidente de la Media Luna Roja Siria; y Alper Kucuk, director general de Relaciones Internacionales y Servicios de Migración de la Media Luna Roja Turca, entre otros funcionarios.

Tras la ceremonia de apertura y la firma de un protocolo, se estableció oficialmente la oficina de la delegación turca dentro del edificio de la Media Luna Roja Siria.

Después del evento, se distribuyeron paquetes de ayuda en la zona. Yilmaz y Hazem visitaron luego el distrito de Barzeh, en Damasco, para entregar más paquetes de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Yilmaz entregó una placa conmemorativa a Hazem, felicitándolo por su reciente nombramiento como presidente de la Media Luna Roja Siria. También expresó su satisfacción por la colaboración en curso, destacando los esfuerzos humanitarios conjuntos realizados previamente en Idlib.

RelacionadoTürkiye pide acciones urgentes ante necesidades de Siria y sus refugiados

Esta nueva oficina permitirá evaluar mejor las necesidades y coordinar los servicios en la región, señaló Yilmaz. "Cada Media Luna Roja nacional, al trabajar junto con otras dentro de su propio país, gana una fuerza significativa en el campo de la ayuda humanitaria", añadió.

Yilmaz también subrayó la importancia de la asociación, añadiendo: "Como líderes de dos Medias Lunas Rojas, nos hemos comprometido a cooperar para acelerar los esfuerzos de recuperación y avanzar en la asistencia humanitaria".

Bashar Al-Assad, líder del régimen sirio durante casi 25 años, huyó a Rusia después de que grupos opositores tomaran el control de Damasco el 8 de diciembre, poniendo fin al gobierno del Partido Baath, que estaba en el poder desde 1963. La toma de control ocurrió después de que fuerzas opositoras sirias tomaran el control de ciudades clave en una ofensiva relámpago que duró menos de dos semanas.

