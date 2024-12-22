El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó lo que describió como tarifas "exorbitantes" a barcos estadounidenses para pasar por el Canal de Panamá y amenazó con exigir la “devolución” de este paso estratégico a Washington.

"Nuestra Marina y comercio han sido amenazados de una forma muy injusta e imprudente. Las tasas que cobra Panamá son ridículas", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Esta completa estafa a nuestro país cesará inmediatamente", añadió.

El mandatario electo también denunció una creciente influencia de China en el canal, una situación que amenaza los intereses de su país, ya que los negocios estadounidenses dependen del canal para transportar bienes entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El canal de Panamá, que fue concluido por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país centroamericano bajo el acuerdo de 1977 suscrito por el presidente demócrata Jimmy Carter. Panamá retomó el control completo del paso comercial en 1999.

"Cuando el presidente Jimmy Carter tontamente lo regaló, por un dólar, durante su mandato, fue solo Panamá quien lo administró, no China ni nadie más. Tampoco se le permitió a Panamá cobrar a Estados Unidos, a su Armada y a las corporaciones que hacen negocios dentro de nuestro país, precios y tarifas de pasaje exorbitantes", escribió Trump.

"Era exclusivamente para que Panamá los administrara, no China ni nadie más", dijo Trump. "¡Nunca dejaríamos ni dejaremos que caiga en malas manos!".

"Si no se respetan los principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de donación, exigiremos que se nos devuelva el Canal de Panamá, en su totalidad y sin cuestionamientos", manifestó.

Trump enfatizó que "EE.UU. tiene un interés personal en el funcionamiento seguro, eficiente y confiable del Canal de Panamá", que se construyó a un costo "enorme" para el país.