Lejos estoy de ser la única palestina y/o árabe que es escrutada con ojos de intriga y confusión cuando hago referencia a mi fe cristiana. Especialmente en esta época del año, en la que suelo comentar algo relacionado con mis planes navideños que, por lo general, involucran armar el árbol y, en ocasiones, la posibilidad de viajar y conmemorar la Natividad de Jesús junto a mis padres.

Es precisamente allí cuando surge la seguidilla de preguntas y la intriga, que derivan en una conversación que disfruto mucho, puesto que ilustra lo desconectados que estamos de nuestra propia historia y de realidades que, aunque distantes, deberían interpelarnos tanto como seres humanos como por su vínculo con cuestiones tan íntimas como nuestra fe y los valores que, a partir de ella, profesamos.

No deja de asombrarme el tener que explicar los evidentes vínculos entre el cristianismo y Palestina. Lo cierto es que, lo que resulta evidente para uno, no lo es para los demás.

Recuerdo muy bien la primera de mis conversaciones sobre el vínculo entre la comúnmente denominada Tierra Santa, el cristianismo y mi identidad palestina. Imposible olvidar aquella ocasión en la que, tras observar que llevaba un rosario colgado, fui cuestionada de forma casi agresiva por quien se identificó como un “militante de la causa palestina” y quien anunció, eufóricamente, que todos los palestinos debíamos ser de fe musulmana. En su cabeza no cabía la idea de una palestina católica.

Luego hay diálogos amigables que vienen de un auténtico interés y no del reproche. Recuerdo la sorpresa que se llevó un amigo del gimnasio a quien le adelantaba mis deseos de unas felices fiestas, ya que “viajaba fuera del país para celebrar la Navidad junto a mis padres”. Bastante confundido me preguntó: “¿Pero tú no eres palestina?”. En automático, sonriendo, le respondí con otra pregunta: “¿Recuerdas dónde nació Jesús?”. “¡Belén!”, exclamó él. “¿Y dónde está Belén?”, repliqué. “En Palestina”, respondió. “¡BINGO!”, proferí y reímos ante un breve intercambio de datos que revelaron algo que siempre estuvo ahí. Jesús nació en Belén, Palestina. Somos, pues, cuna del cristianismo y tal vez su comunidad más antigua.

Palestina: nuestra antigua Canaán fue la misma que la de Jesús

Belén no es el único vínculo con el cristianismo. No en vano, Palestina forma parte de la denominada “Tierra Santa”, muy a pesar de las décadas de derramamiento de sangre que han teñido sus calles. Me atrevería a decir que cada pedazo de Palestina tuvo su lugar en la historia de Jesús y la Sagrada Familia, pero hay ciudades que destacan como Jericó, Hebrón, Yenín, Nablus, Jerusalén y, por supuesto, Gaza. Sí, Gaza.

Si bien para la gran mayoría Belén y Jerusalén guardan especial importancia –y con justa razón por ser los sitios, según nuestro credo, de nacimiento, crucifixión y posterior resurrección de Jesucristo–, en lo personal me gusta destacar la relevancia de Jericó, Nablus y Gaza.

Jericó es famosa por ser la ciudad habitada ininterrumpidamente más antigua del mundo. Pero fue ahí, en el Monte de la Tentación, donde según las Sagradas Escrituras (Mateo 4:1-11), Jesús ayunó por 40 días. Además, a pesar de que mi familia es originaria de la gobernación de Belén, mi padre nació en Jericó. Por eso, esta ciudad guarda un lugar especial en mi vida.

Nablus es uno de los principales escenarios de redadas, ataques y el asesinato a diestra y siniestra de palestinos a manos del ejército de ocupación israelí, y también donde Jesús se encontró con la mujer samaritana en el Pozo de Jacob (Juan 4:5-42). No es coincidencia entonces que, al día de hoy, precisamente en el Monte Guerizín, uno de los puntos más altos de toda Cisjordania ocupada, se encuentre nuestra comunidad samaritana. Sí, aún existen y son una absoluta minoría. Se calcula que en el mundo existen alrededor de 1.200 samaritanos, de ellos al menos la mitad son palestinos y viven en Nablus.