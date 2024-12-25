Aunque Israel firmó un alto el fuego con Hezbollah, comprometiéndose a no atacar territorio libanés y a retirar a su ejército, ha violado el acuerdo en reiteradas ocasiones. El primer ministro libanés, Nayib Mikati, instó este martes al comité encargado de supervisar la tregua a presionar a Tel Aviv “para que cese sus ataques y se retire del sur” del país.

En este sentido, Mikati calificó de "inaceptables" las violaciones israelíes, subrayando la necesidad de garantizar la implementación plena de la tregua, en especial respecto a la retirada de las fuerzas israelíes de las áreas ocupadas.

En la misma línea, las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, FPNUL, también instaron al ejército israelí a acelerar su retirada del país. "La FPNUL insta firmemente a que se acelere el progreso en la retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) y el despliegue de las FAL (Fuerzas Armadas Libanesas) en el sur del Líbano", señaló en un comunicado emitido el lunes.

Además, solicitó que todos los actores implicados se abstuvieran de violar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, evitando “cualquier acción que pudiera poner en peligro la frágil estabilidad que actualmente prevalece en la región”.

Ataques aéreos israelíes en el Líbano

Las autoridades libanesas han informado de alrededor de 300 violaciones israelíes desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego el 27 de noviembre, que tuvo como objetivo poner fin a más de 14 meses de combates entre el ejército israelí y el grupo libanés Hezbollah.

De hecho, este miércoles, el ejército israelí ha atacado por primera vez desde que entró en vigor el acuerdo el Valle de la Becá, en el este del Líbano. El bombardeo fue dirigido a una zona entre las localidades de Talia y Hizzine, en el distrito de Baalbek, cerca de la frontera con Siria, según reportó la agencia nacional de noticias del Líbano.

La agencia también informó este lunes que "el enemigo israelí continúa su invasión y ataques a los territorios del sur del Líbano", destacando que las fuerzas israelíes habían izado la bandera israelí en una colina entre las localidades de Bayada y Naqura.