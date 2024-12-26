ORIENTE MEDIO
Niños de Gaza viven instante de alegría por Navidad, en medio de ofensiva
Un equipo de ciclistas amputados en Gaza repartió alegría navideña entre niños que sufren los horrores de la ofensiva genocida de Israel contra el enclave.
Niños de Gaza posan para una foto en una fiesta de pizza en Nochebuena. Foto: Gaza Sunbirds / Others
26 de diciembre de 2024

Una fiesta para preparar pizzas en la víspera de Navidad ofreció a niños en el sur de Gaza un breve respiro de la brutal ofensiva de Israel. El destello de alegría para los menores llegó gracias a un equipo de ciclistas amputados del enclave que, en esta temporada, asumió el papel de Papá Noel.

La celebración, que contó con un árbol de Navidad adornado y un camión de comida recién construido, permitió que los niños alejaran sus pensamientos, al menos por un momento, de la devastación y la grave escasez de alimentos que han causado los incesantes bombardeos y el bloqueo de Israel durante más de un año.

"Las personas en Gaza están agotadas de comer alimentos enlatados y pan simple, y eso quienes tienen la suerte de encontrarlos. Llevamos casi un año de genocidio y los productos cotidianos se han vuelto un lujo imposible de conseguir", comenta Karim Ali, cofundador de Gaza Sunbirds, la organización que se encargó de preparar y distribuir las pizzas entre los jóvenes de Al-Zawayde, en el sur del enclave.

Como tierra natal de Jesús y hogar de generaciones de cristianos, Palestina tiene una conexión profunda con la Navidad.

La ciudad de Belén, en la Cisjordania ocupada, es el lugar de nacimiento de Jesús. Sin embargo, por segundo año consecutivo canceló las celebraciones navideñas debido a la ofensiva israelí en Gaza, que desde octubre de 2023 ha matado a más de 45.000 personas, la mayoría mujeres y niños.

En Gaza, que ostenta el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo, muchos menores han perdido sus extremidades y han tenido que someterse a cirugías sin anestesia.

Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la desnutrición se ha convertido en una epidemia en Gaza, mientras el territorio devastado enfrenta una hambruna inminente, en medio de un colapso total del sistema de salud.

Israel, que desde el inicio de la ofensiva impuso un bloqueo total al enclave, dice que los problemas en la distribución de ayuda se deben a lo que califica como la incapacidad de las organizaciones humanitarias para manejar y distribuir grandes cantidades de suministros.

Esto ocurre a pesar de que las organizaciones de ayuda internacional han expresado repetidamente la alarma por el deterioro de las condiciones en Gaza, advirtiendo que los civiles están al borde de la hambruna.

"Al igual que el deporte, la sensación de recibir una pizza es universal. Al enseñar a los niños a amasar y hacer que la comunidad participe, creamos una oportunidad para una distracción muy merecida", señala Ali.

Obligados a abandonar su preparación para los Juegos Paralímpicos de este año debido al genocidio, el equipo de atletas amputados han estado distribuyendo alimentos, comida caliente, pañales y productos sanitarios a lo largo y ancho de Gaza desde octubre de 2023. Han arriesgado sus vidas para entregar suministros de emergencia por un valor de 330.000 dólares e incluso han levantado un campamento de desplazados con 25 tiendas.

Hasta la fecha, se han realizado 10 eventos en los que se ha alimentado y entretenido a más de 2.500 niños mientras aprendían a hacer 1.100 pizzas desde principios de septiembre. Las fiestas se han celebrado en el sur de Gaza, en colaboración con Mohammed Al-Amareen, el reconocido chef de pizzas de Gaza.

El abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti sostuvo que el número de niños muertos en Gaza a manos de Israel es el más alto que en cualquier otro conflicto de este siglo.

Según el Ministerio de Educación palestino, más de 12.000 estudiantes del enclave han muerto y más de 20.000 han resultado heridos como consecuencia de los ataques israelíes. Tel Aviv también ha matado al menos a 616 profesores y ha dañado el 90% de los edificios escolares de Gaza.

Además, alrededor de 788.000 estudiantes se han visto privados del acceso a escuelas y universidades desde octubre de 2023.

FUENTE:TRT Español
