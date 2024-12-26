Una fiesta para preparar pizzas en la víspera de Navidad ofreció a niños en el sur de Gaza un breve respiro de la brutal ofensiva de Israel. El destello de alegría para los menores llegó gracias a un equipo de ciclistas amputados del enclave que, en esta temporada, asumió el papel de Papá Noel.

La celebración, que contó con un árbol de Navidad adornado y un camión de comida recién construido, permitió que los niños alejaran sus pensamientos, al menos por un momento, de la devastación y la grave escasez de alimentos que han causado los incesantes bombardeos y el bloqueo de Israel durante más de un año.

"Las personas en Gaza están agotadas de comer alimentos enlatados y pan simple, y eso quienes tienen la suerte de encontrarlos. Llevamos casi un año de genocidio y los productos cotidianos se han vuelto un lujo imposible de conseguir", comenta Karim Ali, cofundador de Gaza Sunbirds, la organización que se encargó de preparar y distribuir las pizzas entre los jóvenes de Al-Zawayde, en el sur del enclave.

Como tierra natal de Jesús y hogar de generaciones de cristianos, Palestina tiene una conexión profunda con la Navidad.

La ciudad de Belén, en la Cisjordania ocupada, es el lugar de nacimiento de Jesús. Sin embargo, por segundo año consecutivo canceló las celebraciones navideñas debido a la ofensiva israelí en Gaza, que desde octubre de 2023 ha matado a más de 45.000 personas, la mayoría mujeres y niños.

En Gaza, que ostenta el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo, muchos menores han perdido sus extremidades y han tenido que someterse a cirugías sin anestesia.

Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la desnutrición se ha convertido en una epidemia en Gaza, mientras el territorio devastado enfrenta una hambruna inminente, en medio de un colapso total del sistema de salud.

Israel, que desde el inicio de la ofensiva impuso un bloqueo total al enclave, dice que los problemas en la distribución de ayuda se deben a lo que califica como la incapacidad de las organizaciones humanitarias para manejar y distribuir grandes cantidades de suministros.