Desde Sídney hasta Mumbai, pasando por París y Río de Janeiro, miles de personas alrededor del planeta celebraron la llegada de 2025 con deslumbrantes espectáculos de luces, abrazos efusivos y, en algunos casos, audaces baños de hielo. En Nueva York, la tradicional caída de la bola en Times Square marcó el inicio del nuevo año, mientras miles de asistentes permanecían firmes bajo la torrencial lluvia, dispuestos a vivir el momento a pesar de las inclemencias del tiempo.

Los primeros en dar la bienvenida a 2025 fueron los países del Pacífico Sur, con la medianoche en Nueva Zelanda adelantándose 18 horas al descenso de la bola en Times Square. Auckland, con su mezcla de modernidad y naturaleza, se destacó como la primera gran ciudad en celebrar, al congregarse miles de personas en el centro o ascendiendo a los picos volcánicos para obtener una vista privilegiada de los fuegos artificiales. En el otro extremo del mundo, Samoa Americana sería uno de los últimos territorios en recibir el nuevo año, 24 horas después de la isla de Nueva Zelanda.

Contraponiéndose a estas festivas escenas, el inicio de 2025 pasó casi desapercibido en regiones como el Medio Oriente, Sudán y Ucrania, donde los conflictos restaron protagonismo a las celebraciones y la esperanza fue reemplazada por un lamento colectivo.

Primeros fuegos artificiales

Unas horas después de Auckland, los fuegos artificiales iluminaban el cielo sobre el emblemático Puente del Puerto de Sídney, reflejándose en las aguas de la bahía, mientras más de un millón de personas se reunían en el puerto para celebrar. La festividad, además de su espectacular despliegue pirotécnico, incluyó ceremonias y presentaciones indígenas, recordando a los primeros habitantes de esas tierras. En el epicentro de la fiesta, Robbie Williams, la estrella del pop británica, lideró un emotivo canto colectivo que unió a la multitud en una experiencia compartida.

Estambul, con Gaza

A miles de kilómetros de allí, en Estambul, decenas de miles de personas se reunieron en el histórico Puente de Galata para expresar su solidaridad con Palestina. Tras las oraciones matutinas, marcharon desde mezquitas de toda la ciudad, portando banderas de Türkiye y Palestina, y demostrando que las celebraciones pueden convertirse en un acto de unidad y resistencia ante la adversidad.

Tradiciones estadounidenses, viejas y nuevas

En Nueva York, la caída de la bola fue el momento culminante de una celebración cargada de tradición y modernidad. La bola, que pesaba casi seis toneladas y estaba adornada con 2.688 triángulos de cristal, descendió lentamente desde lo alto de un mástil, mientras el público vitoreaba y se besaba en un mar de confeti. Las presentaciones de TLC y los Jonas Brothers añadieron una chispa de frescura a la fiesta, que terminó con la icónica versión de "New York, New York" de Frank Sinatra resonando en las calles de Times Square.

Año de la Serpiente

Mientras tanto, en Japón, los templos y hogares se preparaban para recibir el Año de la Serpiente, un periodo considerado como un renacimiento, marcado por la muda de piel del reptil. En Corea del Sur, el luto por la tragedia del vuelo de Jeju Air interrumpió las celebraciones, que fueron reducidas o canceladas en el país. Sin embargo, el Año Nuevo Lunar aún aguarda su llegada con gran anticipación en toda Asia.

China y Rusia intercambian buenos deseos