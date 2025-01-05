ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Corte de Brasil ordena investigar a soldado israelí por crímenes de guerra
Con esta decisión, Brasil aplica el Estatuto de Roma a nivel nacional en un caso histórico de crímenes de guerra, de acuerdo a la Fundación Hind Rajab.
Corte de Brasil ordena investigar a soldado israelí por crímenes de guerra
Las familias cuyos hogares fueron destruidos se han sumado al caso en una corte federal, buscando justicia por medios legales. / Foto: Getty Images
5 de enero de 2025

En lo que se ha calificado como una decisión "histórica", una corte de Brasil le ordenó a la Policía que investigue a un soldado israelí acusado de crímenes de guerra en Gaza, tras una denuncia de la Fundación Hind Rajab (HRF), anunció esta organización el sábado.

"En un acontecimiento jurídico histórico, las autoridades brasileñas han tomado medidas decisivas en relación con una denuncia penal (...) contra un soldado israelí que se encuentra actualmente de turismo en Brasil", dijo HRF en un comunicado. Y añadió que esto supone “un paso fundamental hacia la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Gaza”.

Hace una semana, la fundación señaló que el sospechoso participó en la demolición de viviendas civiles como parte de la campaña genocida de Israel. "Este individuo contribuyó activamente a la destrucción de viviendas y medios de vida", dijo la abogada de HRF Maira Pinheiro, citando pruebas fotográficas y de video que vinculan al sospechoso con los actos, según el grupo.

RelacionadoIsrael mató más de mil bebés y Gaza se convierte en un cementerio de niños

Se había informado inicialmente que el soldado se encontraba en Brasil como turista, sin embargo medios israelíes reportaron este domingo que había huido del país.

HRF es una organización que aboga por la justicia, los derechos humanos y la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional, en particular en contextos que involucran conflictos armados y presuntos crímenes de guerra.

Recomendados

“Momento histórico”

Las familias cuyos hogares fueron destruidos se sumaron al caso en la Corte Federal del Distrito Federal, buscando justicia por medios legales.

La HRF había pedido la detención inmediata del sospechoso, advirtiendo sobre su riesgo de fuga de Brasil y manipulación de pruebas.

La corte, invocando el Código de Procedimiento Penal de Brasil, ordenó una acción investigativa urgente, lo que marca un ejemplo histórico de un signatario del Estatuto de Roma que aplica sus disposiciones a nivel nacional.

"Este es un momento histórico", dijo Dyab Abou Jahjah, presidente de HRF. "Sienta un poderoso precedente para hacer rendir cuentas a los criminales de guerra".

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar