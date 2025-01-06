Ni los ataques de Israel ni el bloqueo de la ayuda humanitaria dan tregua a los palestinos. El sistema de salud está al borde del colapso debido a su destrucción sistemática y ahora el Ministerio de Salud en Gaza ha alertado sobre una severa escasez de medicamentos y suministros médicos, que son indispensables para atender heridas y enfermedades crónicas graves.
Al menos 120 medicamentos, incluidos 20 para tratamiento contra el cáncer, “están completamente agotados en los almacenes del ministerio", indicó el funcionario del ministerio Wael al-Sheikh en diálogo con la televisión oficial palestina.
Por otro lado, desde el Ministerio de Salud señalan otro obstáculo: su deuda se acerca a los 800 millones de dólares, a medida que la crisis financiera que afronta la Autoridad Palestina crece. Añadió que esto se debe principalmente a las deducciones que hace Tel Aviv de los ingresos fiscales palestinos.
Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha estado reteniendo cerca del 45% de los ingresos fiscales mensuales del enclave. Conocidos a nivel local como maqasa, estos ingresos son recaudados en base a las importaciones y exportaciones palestinas por el gobierno israelí, en nombre de la Autoridad Palestina. Antes de la ofensiva, Israel recibía una comisión del 3%.
Se estima que los ingresos actuales ascienden a alrededor de 220 millones de dólares cada mes, lo que representa la principal fuente de ingresos de la AP.
Además de no poder acceder a atención médica adecuada, el pueblo palestino se encuentra al borde de la hambruna. Una situación que podría empeorar en los próximos días, ya que Tel Aviv estaría considerando recortes significativos a la ayuda humanitaria destinada a Gaza.
Según reportó el Canal 12 israelí, los niveles actuales de ayuda humanitaria en el enclave se han mantenido durante el Gobierno del presidente saliente de EE.UU., Joe Biden, pero pueden cambiar en las próximas semanas después de que Donald Trump asuma el cargo.
"Dudamos que la cantidad de ayuda actualmente permitida en Gaza siga siendo la misma bajo la administración de Trump (...) Si se toma esa decisión de reducir la ayuda, se coordinará con el nuevo gobierno estadounidense", indicó una fuente israelí a este medio de noticias.
Hamás impulsa alto el fuego
En los últimos días, diversas fuentes indicaron posibles avances en las negociaciones para un alto el fuego entre Tel Aviv y el grupo de resistencia palestino Hamás.
El viernes, Hamás anunció la reanudación de las negociaciones indirectas con Israel en la capital de Qatar, Doha, centrándose en un alto el fuego, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el retorno de los desplazados.
Además, Hamás habría aprobado una lista de 34 rehenes presentada por Israel para ser canjeados en un posible acuerdo de alto el fuego, dijo a Reuters un funcionario del grupo.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, también reiteró que cualquier acuerdo está supeditado a que se alcance un acuerdo sobre la retirada israelí de Gaza y un alto el fuego permanente.
Asimismo, el viernes, reportó que una delegación israelí se dirigía a Doha y que entre ellos se encontraba el jefe de la agencia de inteligencia del Mossad, David Barnea. El canal, citando a funcionarios israelíes, señaló avances significativos en las negociaciones, pero indicó que aún es temprano para declarar que el acuerdo está finalizado.
Las familias de los cautivos israelíes en Gaza han estado instando al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a otorgar a la delegación plena autoridad para finalizar un acuerdo de intercambio de prisioneros. Sin embargo, todos los intentos para lograr una tregua han fracasado debido a las negativas de Netanyahu a detener la ofensiva. En contraste, Hamás ha reiterado en varias ocasiones que quiere alcanzar un acuerdo.
Los ataques israelíes no cesan
Mientras tanto, el ejército israelí no da tregua con sus bombardeos. Al menos 48 palestinos más fueron asesinados en los últimos ataques israelíes en Gaza este lunes, según informó el Ministerio de Salud. Además, durante el fin de semana, al menos 184 personas murieron por los ataques.
"Las fuerzas israelíes mataron a 48 personas e hirieron a 75 más en tres masacres de familias en las últimas 24 horas. Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", informó.
Desde el 7 de octubre de 2023, el número total de muertes ha aumentado a 45.854. Además, un aproximadamente 109.139 personas resultaron heridas.