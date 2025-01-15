El Gobierno del presidente Javier Milei anunció que la inflación en Argentina se ubicó en un 117,8% en 2024, lo que representa una impactante caída de 94 puntos porcentuales respecto al año anterior, según datos oficiales. Aunque la noticia fue celebrada a los cuatro vientos por el mandatario, este resultado positivo no se percibe de igual manera entre los argentinos, que ahora viven en un país donde más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza.

Con esta cifra, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina cerró el año con una inflación acumulada muy inferior a la de 2023, que alcanzó el 211,4%, ubicándose como una de las mayores del mundo. Los datos coinciden con los pronósticos de analistas del sector privado.

"En tan solo 12 meses pulverizamos la inflación", celebró el Ministerio de Economía en la red social X. Mientras, Milei festejó repitiendo su eslógan: "Viva la libertad, carajo". El presidente argentino había prometido, semanas atrás, que la inflación sería "un mal recuerdo" y aseguró que "se vienen tiempos felices".

Asimismo, un análisis realizado a fines de diciembre entre economistas y difundido por el Banco Central de Argentina proyectó una inflación de 25,9% para 2025.

La drástica caída de la inflación responde en parte a la devaluación del peso argentino dispuesta por el Gobierno de Milei al inicio de su mandato, en diciembre de 2023, y el impacto de sus primeras medidas para reestructurar la economía. Desde entonces, los precios comenzaron una tendencia descendente, como resultado del fuerte ajuste fiscal y monetario, así como de un derrumbe del consumo que aplastó la demanda.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que Argentina debe 44.000 millones de dólares, felicitó al gobierno porque logró "una importante corrección de rumbo", que "ayudó a Argentina a evitar una crisis absoluta".

El pasado jueves 9 de enero, Argentina pagó más de 4.000 millones de dólares por vencimientos de capital e intereses de bonos soberanos. Una buena noticia para el Gobierno que, contra los pronósticos, logró hacer frente al primer vencimiento de deuda del año.