Marco Rubio, a quien el presidente electo Donald Trump escogió como secretario de Estado, esbozó el rumbo que tomará la política exterior de Estados Unidos en los próximos cuatro años, especialmente de cara a América Latina. Durante una audiencia ante el Senado, que deberá aprobar su nombramiento, Rubio no se anduvo con rodeos y arremetió contra Cuba, Venezuela, México, Nicaragua, Panamá y Chile.
Si consigue la confirmación en el cargo, Rubio se convertirá en el primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen hispano, lo que también marcará la relación con Latinoamérica. Esto fue lo que dijo acerca de la región.
Cuba
Hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a EE.UU. antes de la Revolución de Fidel Castro, Rubio afirmó que la isla merece pertenecer a la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que el presidente Joe Biden la había eliminado apenas un día antes.
"Tengo cero dudas de que (Cuba) cumple con todos los requisitos para ser considerado un Estado patrocinador del terrorismo", afirmó Rubio, y recordó que la administración de Trump puede revertir la decisión de Biden y volver a incluir a La Habana en la lista.
Desde 1982, Cuba hizo parte de esta lista pero fue retirada en 2015, durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces presidente Barack Obama. En 2017, Trump la reincorporó, obstaculizando las transacciones y las inversiones, porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.
Por otro lado, durante la audiencia ante el Senado, Rubio alegó que el gobierno cubano ha dado "apoyo total" a la extinta guerrilla colombiana de las FARC, que calificó de "organizaciones narcoterroristas" que "quieren ganar dinero vendiendo cocaína".
También afirmó que, según él, "Cuba ha sido abiertamente amistosa con Hamás y Hezbollah", y que también tiene “fuertes vínculos con Irán y los elementos terroristas asociados con ellos”.
Venezuela
Rubio es un firme opositor al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y sus recientes declaraciones no dejan dudas sobre su postura.
En este contexto, criticó a la administración del presidente saliente Joe Biden por negociar con Maduro, y cuestionó las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado ganador, clasificándolas como "completamente falsas". Actualmente, tanto Biden como Trump reconocen al líder opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
También mencionó las licencias individuales concedidas por Washington a algunas petroleras para operar en Venezuela, entre ellas la estadounidense Chevron. "Ahora tenemos las licencias generales, donde empresas como Chevron están aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen", protestó Rubio, firme opositor a Maduro. "Todo eso necesita ser reexplorado", añadió.
México
Luego, el posible jefe de la diplomacia se enfocó en México. Señaló que ve "tres áreas de fricción" con el país vecino: "el comercio y las violaciones de los acuerdos comerciales", controlar "el problema migratorio en la frontera" y "la violencia" de los grupos transnacionales.
Rubio aseguró que aboga por trabajar "en cooperación" con México para combatir a los carteles del narcotráfico. Sin embargo, dejó la puerta abierta a declararlos como organizaciones terroristas extranjeras, algo que Trump ha insinuado recientemente y que implicaría que EE.UU. tiene un pretexto para ingresar en territorio mexicano.
Asimismo, declaró que esta designación sería "probablemente una herramienta imperfecta", dado que los carteles son "organizaciones criminales sofisticadas" que trafican con drogas y migrantes, y que tienen "el control" de grandes zonas de la frontera mexicana, pero abrió la puerta a utilizarla.
Sobre la posibilidad de que Trump use al ejército contra los carteles, como ha amenazado, Rubio dijo: "Es una opción que el presidente tiene a su disposición".
"Mi preferencia desde la perspectiva del Departamento de Estado sería que los mexicanos cooperaran en este asunto, porque está impactando a su nación tanto como a la nuestra, estos grupos sofisticados, estas organizaciones criminales, no solo amenazan a Estados Unidos, amenazan la política mexicana", afirmó y recordó que han asesinado a periodistas y políticos.
Nicaragua
El elegido por Trump para la diplomacia acusó a Nicaragua de contribuir "directamente a la crisis migratoria". En esa línea sostuvo que la presencia militar rusa en el país "amenaza" la seguridad nacional de Estados Unidos.
"El régimen nicaragüense está permitiendo que la gente viaje a Nicaragua, sin visado, desde cualquier parte del mundo, y luego transite hacia Estados Unidos", sostuvo. "Han contribuido directamente a la crisis migratoria que enfrentamos en nuestra frontera" con México, añadió.
Por otro lado, expresó preocupación por una presunta cooperación militar de Nicaragua con Rusia. "Básicamente los nicaragüenses han invitado a los rusos a establecer una presencia (...) militar en Nicaragua" que "representa una amenaza a nuestra seguridad nacional", sostuvo.
Además, argumentó que, según él, en Nicaragua "no hay democracia, la han eliminado completamente" el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Panamá
Rubio se refirió a la amenaza que Trump hizo para recuperar el control estadounidense del canal si Panamá no reduce las tarifas que cobra para su tránsito.
"Todavía no he revisado la investigación legal que hay detrás de esto, pero me veo obligado a sospechar que se podría argumentar que se han violado los términos bajo los cuales se entregó ese canal", declaró Rubio.
Tras denunciar el uso que China hace de la vía, aseguró: "Si bien técnicamente la soberanía sobre el canal no ha sido entregada a una potencia extranjera, en realidad una potencia extranjera posee hoy, a través de sus compañías, que no son independientes, la capacidad de convertir el canal en un cuello de botella en un momento de conflicto".
El nominado a suceder a Antony Blinken señaló que "eso es una amenaza directa a los intereses nacionales y a la seguridad de Estados Unidos", particularmente "irritante" dado el hecho que los estadounidenses construyeron esa infraestructura.
Sin embargo, abrió la puerta a dialogar con las autoridades panameñas. "Panamá es un gran socio en muchos otros asuntos, y espero que podamos resolver este tema del canal y su seguridad. Y también continuar trabajando de manera cooperativa en una serie de temas que tenemos en común, incluida la migración", declaró.
¿Es China el adversario "más peligroso"?
Una buena parte de su discurso en el Senado se centró en China, calificándola como "el adversario más poderoso y el más peligroso" de todos los que ha enfrentado Estados Unidos, por estar dotado de "elementos que la Unión Soviética nunca tuvo".
Por eso, rechazó uno de los principios clave del presidente saliente, Joe Biden: priorizar un "orden mundial liberal" basado en reglas y liderado por Estados Unidos. Defendió, por el contrario, el lema de Trump "Estados Unidos primero".
"Si seguimos por el camino en el que estamos ahora, en menos de 10 años prácticamente todo lo que nos importa en la vida dependerá de si China nos lo permite o no", se quejó.
Con estas declaraciones, Rubio comienza a delinear el camino que la administración de Trump seguirá en política exterior. En principio, un camino de obstáculos en lo que refiere a una gran parte de América Latina, así como a China.