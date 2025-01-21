Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos este lunes y en su primer día en el cargo firmó, en cuestión de horas, una andanada de medidas dirigidas a varios países de Latinoamérica. En la mira, como ya había anticipado, quedaron Cuba, México, la inmigración irregular y los cárteles del narcotráfico. A lo que se sumaron las promesas de recuperar el control del canal de Panamá y, probablemente, dejar de comprarle petróleo a Venezuela.

¿Qué firmó y qué anunció Trump exactamente? Este es el panorama de lo que le espera a América Latina durante el segundo mandato del republicano en la Casa Blanca.

México: cárteles del narcotráfico, emergencia en la frontera y aranceles

Una buena cantidad de las medidas que Trump firmó este lunes apuntaron a México, su vecino. Desde su despacho en la Oficina Oval le dio trámite a un decreto que declara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. "Probablemente México no quiera eso, pero tenemos que hacer lo correcto", afirmó el republicano. Con esta decisión, a las empresas y ciudadanos estadounidenses se les prohíbe “dar apoyo material”a los carteles mexicanos.

Y, cuando un periodista le preguntó si considera enviar fuerzas a México, Trump respondió: "Podría pasar, han pasado cosas más extrañas".

De hecho, en esa línea, el nuevo mandatario estadounidense invocó una “emergencia nacional” en la frontera sur, cuyo extenso decreto autoriza el uso de las fuerzas militares en el área para “asegurarla” y repeler "formas de invasión", incluyendo la migración hacia EE.UU. y el tráfico de drogas.

Esto hace parte de su hoja de ruta para moldear la promesa de militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal.

Justamente, el documento ordena a las autoridades "deportar inmediatamente" a todos los migrantes que entren de manera irregular en EE.UU. A su vez, restaura el programa conocido como 'Permanece en México', vigente durante su primer mandato de 2017 a 2021, y que obligaba a los migrantes a esperar en el país vecino a que sus casos fueran procesados por las autoridades.

"No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló Trump durante su primer discurso como líder del país.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentó el primer día de Trump poniendo sobre la mesa su estrategia para defender a los ciudadanos de su país en Estados Unidos y a los posibles deportados con apoyo legal, promesas de trabajo para retornados y programas sociales. “Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso, entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales, y siempre en defensa de los mexicanos que viven en EE.UU., y ya se encontrará el momento, esperamos que sea pronto, de diálogo y colaboración", declaró la gobernante.

Y, como si fuera poco, Trump también anticipó que espera imponer aranceles del 25% tanto a México como a Canadá a partir del 1 de febrero. "Estamos pensando en términos del 25% a México y Canadá, pues están permitiendo un enorme número de personas, Canadá también abusa fuertemente –grandes cantidades de gente viniendo, y de fentanilo llegando–", dijo en un mensaje desde la Casa Blanca.

Cuba regresa a la lista de estados patrocinadores del terrorismo

El retiro de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo duró menos de una semana. Apenas cinco días después de que el gobierno del saliente presidente Joe Biden –en una decisión de última hora– retirara a la isla de esta clasificación, Trump la revirtió.

La Casa Blanca, en un comunicado tras la investidura, dijo que Trump anulaba la decisión de su predecesor sobre Cuba junto con una larga serie de órdenes ejecutivas.

En La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la decisión como un "acto de arrogancia y desprecio por la verdad"."El presidente Trump, en un acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo", dijo Díaz-Canel en su cuenta X.

La designación sobre la lista implica la prohibición de venta de armas con ese país, un mayor control a sus exportaciones, restricciones en la ayuda exterior, mayores requisitos para los visados y diversas sanciones económicas.