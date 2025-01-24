La jefa de la política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, destacó que Türkiye, que es un actor clave en la cooperación y especialmente en cuestiones regionales, es un candidato a la membresía de la UE y un socio estratégico con intereses comunes.

"Ya es hora de visitar Türkiye y lo haré en la primera parte de mi mandato. Tenemos muchos temas por tratar. Además de la seguridad regional, podemos hablar sobre cooperación en diferentes áreas, como la energía", comentó Kallas en una entrevista con la agencia de noticias Anadolu.

Kallas visitará Türkiye este viernes para abordar diversos temas, como las relaciones UE-Türkiye, los desarrollos regionales y la agenda de la política exterior de la UE.

En la agenda figuran temas como la situación en Siria, los esfuerzos por hacer permanente el alto el fuego en Gaza y una cooperación más estrecha en energía y seguridad.

Durante su entrevista con la agencia Anadolu, Kallas reiteró el compromiso de la UE de fomentar la estabilidad en el Mediterráneo oriental y abordar las preocupaciones mutuas sobre Siria, destacando el papel de Türkiye en mantener la integridad territorial y la soberanía en la región.

También subrayó la importancia de asegurar un alto el fuego permanente en Gaza, con un enfoque equilibrado que considere las necesidades de seguridad tanto de Israel como de Palestina.