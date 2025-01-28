Colombia y Estados Unidos son viejos aliados. A pesar de la crisis diplomática que se desató entre sus presidentes Gustavo Petro y Donald Trump este domingo por cuenta de dos vuelos con migrantes deportados, los países comparten una relación estructural que se ha extendido por más de 200 años. Es decir que ha sobrevivido a los cambios de gobiernos y de panoramas políticos en cada nación. Aún así, el episodio de este fin de semana, que logró resolverse unas horas después con la intervención de otros funcionarios, marca un hecho sin precedentes entre Washington y Bogotá.

Lo que está en juego para los dos países va mucho más allá de los deportados y el tema de inmigración. Sus lazos comerciales y estratégicos los han acercado durante décadas, y tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de sus habitantes. Solo por poner un ejemplo, en medio de la crisis diplomática a muchos les preocupaba la celebración de San Valentín y lo costosas que iban a resultar las flores el 14 de febrero si Trump mantenía su amenaza de imponer un arancel del 50% a los productos colombianos la próxima semana.

¿La razón? Colombia sigue siendo la principal fuente extranjera de flores cortadas para EE.UU. Según el Departamento de Agricultura de este país, hasta noviembre de 2024, las importaciones de flores colombianas superaron los 1.140 millones de dólares, cifra superior a la de todo 2023. Las condiciones climáticas de Colombia la hacen ideal para cultivar flores como rosas y claveles. Además, la industria floral ha sido respaldada por ayuda financiera estadounidense, lo que ha permitido generar empleo para personas desplazadas por la violencia.

"Colombia ha sido históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos. Ese país es nuestro principal socio comercial, nuestra principal fuente de inversión extranjera directa, y esas son cosas que no son fáciles de destruir por Twitter. Creo que la relación es lo suficientemente sólida como para que, aparte de lo que se puedan decir los presidentes, los negocios, el comercio y la inversión van a seguir funcionando bien", señaló el profesor Germán Camilo Prieto, del Departamento de Relaciones Exteriores de la Universidad Javeriana de Bogotá, en conversación con la agencia EFE.

Y anticipó que "esto no va a transcender" porque considera que "se trató más de una pelea por Twitter (como se llamaba antes X), que una cuestión de fondo". Aunque sí advirtió que si Petro y Trump siguen enfrentándose por redes sociales "puede haber un deterioro en las relaciones".

¿Qué pasó exactamente entre Petro y Trump?

La confrontación entre Gustavo Petro y Donald Trump se originó en redes sociales. Específicamente en lo que publicó el mandatario colombiano a las 3:46 de la mañana, revocando la autorización para el ingreso de dos aviones militares estadounidenses con migrantes deportados. En su mensaje exigía garantías de un "trato digno" a los colombianos.

Sus palabras desataron una respuesta inmediata y contundente desde la Casa Blanca: Trump ordenó aranceles del 25% a los productos colombianos y adelantó que se duplicarían en una semana, además de otras sanciones económicas.

Entonces, Petro no tardó en responder. Bajo el principio de reciprocidad, instruyó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, a "elevar los aranceles de importaciones desde los EE.UU. en un 25 %".

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio un paso más al ordenar "la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá". Esto dejó a miles de colombianos sin sus citas programadas y bajo un manto de incertidumbre.

Finalmente, y tras horas de tensión, la Casa Blanca declaró cerrado el conflicto, asegurando que el Gobierno colombiano aceptaba "todos los términos del presidente Trump". Por su parte, Bogotá publicó un escueto comunicado en el que afirmaba que se había "superado el impasse con el Gobierno de Estados Unidos", aunque no se dieron detalles sobre el acuerdo alcanzado.

El comercio entre Estados Unidos y Colombia

Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia, mientras que el país sudamericano ocupa el puesto 23 en el listado de los socios comerciales de Washington. Entre los productos que Colombia más exporta destacan petróleo refinado, oro, aluminio, carbón y café. Por otro lado, el maíz se posiciona como uno de los principales productos que el país sudamericano importa desde EE.UU.

El petróleo es la principal exportación de Colombia a Estados Unidos. Hasta noviembre de 2024, Washington había importado 70 millones de barriles de crudo colombiano. En 2023, las importaciones de crudo colombiano sumaron 5.600 millones de dólares, consolidando al país como la sexta fuente de crudo más importante para EE.UU., con una participación superior al 3% en las importaciones totales.