El presidente Javier Milei continúa la batalla por estabilizar la economía de la Argentina, con indicadores positivos como la reducción de la inflación y el riesgo país. Sin embargo, el alto costo social del ajuste acrecienta el debate sobre el rumbo y los desafíos de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre. Ahora bien, ¿es posible que el ajuste esté dando sus frutos, tal como insiste el presidente, o los indicadores forman parte de un ciclo que se repite en la historia de Argentina?

¿Una historia que se repite?

Milei ha mostrado un pragmatismo en el que la retórica y los artilugios de la casta política, de la que pretende distinguirse, continúan siendo claves para gobernar. En diciembre, además de agradecer a los argentinos por el sacrificio de sobrellevar el ajuste, dijo: "Hoy, con orgullo y esperanza, puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego. Estamos saliendo del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer”. También, en su reciente gira por Davos, sostuvo que “hace exactamente un año la tasa de inflación viajaba a un ritmo del 17.000% anualizado en el índice mayorista”.

Según Milei, la situación que heredó iba a dejar "un tendal de miseria nunca antes visto", comparándola con las crisis más graves que experimentó Argentina y que dejaron una huella profunda en la memoria nacional, como el “Rodrigazo” (1975), la hiperinflación de 1989 y la crisis del 2001.

El “Rodrigazo” fue un programa de estabilización que implementó el entonces ministro Celestino Rodrigo durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, conocida como “Isabel”, viuda de Juan Domingo Perón. El programa consistió en un gran ajuste, pero no tuvo apoyo político ni social y terminó acelerando la crisis del gobierno de Isabel Perón. En cuanto a la hiperinflación de 1989, ocurrió a fines del mandato de Raúl Alfonsín, hubo disturbios y saqueos en los supermercados, y causó la salida anticipada de ese gobierno, sucedido por Carlos Menem. Por su parte, la crisis del 2001 se desató en el gobierno de Fernando de la Rúa y llevó a la huida del presidente en helicóptero, en medio de una profunda recesión recordada, entre otras cosas, por los cacerolazos, el desempleo, los disturbios sociales, la confiscación de ahorros en el sistema bancario y la sucesión de tres presidentes en dos semanas.

Aunque es un viejo artilugio comparar el legado de los gobiernos previos con los peores momentos de la historia, es difícil sostener esa afirmación desde el punto de vista social y de los indicadores económicos. En 1975, durante el Rodrigazo, el PBI creció 0%. En la hiperinflación de 1989, el PBI cayó 7,2%. Con la brutal crisis del 2001-2002, la caída fue 10,9%. En 2023, el PBI cayó 1,6%. Ciertamente, la crisis del 2001 fue más severa que la situación que recibió Milei en diciembre de 2023.

Cuando comparamos la inflación mayorista de 2023, que fue 276,4%, con la registrada en esas tres crisis anteriores encontramos que, por lejos, la hiperinflación de 1989 fue la más grave de Argentina, ya que en ese entonces llegó a 5.386%.

¿Recibió Milei un país con más pobreza que en otras crisis?

Claramente no. En 1989, la pobreza en Argentina llegó al 47,3% de la población y en 2002 al 57,5%. Aunque hubo cambios metodológicos, en 2023 fue de 41,7%, varios puntos menos que en esas dos crisis anteriores.

Por otra parte, desde 2002 existen subsidios –planes sociales– para los sectores de menores ingresos, por lo que la pobreza que dejó la crisis de 2001 fue, en ese sentido, mucho más grave que la registrada en 2023.

Otra cuestión que señaló Milei es que sin déficit no hay deuda, ni emisión, ni inflación, y que logró superávit sin suspender el pago de la deuda por primera vez en los últimos 123 años, gracias al ajuste más grande de la historia de la humanidad y a llevar la emisión monetaria a cero.

Nuevamente, no se puede convalidar que se trate del ajuste más grande de la humanidad, ni que la emisión haya desaparecido en Argentina durante 2024. Además, el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) tuvo superávit, aún luego de reestructurar gran parte de la deuda que estaba en cesación de pagos desde 2001 y cancelar deuda con el FMI. Si bien desde el “Rodrigazo” Argentina experimentó un crecimiento del PBI per cápita inferior al promedio de América Latina, hubo dos fases de crecimiento sostenido que fueron la convertibilidad de Menem y la gestión de Néstor Kirchner. Pero ambos fueron sucedidos por recesiones y cambios en las normativas económicas.

La sombra de Menem

Carlos Menem gobernó Argentina entre 1989 y 1999. Asumió en medio de la crisis de hiperinflación y emprendió una reforma del Estado que implicó, entre otras políticas, la privatización de empresas públicas, la liberalización de la economía y el Plan de Convertibilidad, un plan de estabilización basado en un sistema de cambio fijo, tomando como patrón al dólar.

Milei calificó a Menem como el mejor gobierno de la historia argentina, pero se empeña en sostener que su programa de estabilización es más exitoso. Si bien entre el primer año de Milei y la convertibilidad de Menem hay diferencias y semejanzas, hasta ahora, en términos de estabilización, la convertibilidad fue más exitosa.

Esta medida se implementó en 1991 y ese año el PBI aumentó 9,1%, registrando altas tasas de crecimiento hasta la crisis del Tequila (México, 1994-1995). Esa fue la primera de una serie de crisis de la globalización que golpearon a los mercados emergentes en la segunda mitad de los años noventa. Aunque en el segundo gobierno de Menem el PBI retomó el crecimiento, llegando a 8,1% en 1997, luego volvió a descender hasta caer en 1999. El primer año de Milei, el PBI registró una caída de 3%, hasta el tercer trimestre.

Cuando comparamos niveles de precios, luego de la hiperinflación entre 1989 y 1990, el primer año de la convertibilidad tuvo una inflación del 84% y bajó al 17,5% en 1992, hasta convertirse en deflación a finales de esa década. En 2024, la inflación de Milei fue 117,8%. Aunque el gobierno proyecta una drástica caída para este año, y pese a la desinflación, muchos argentinos perciben que los ingresos no alcanzan a cubrir los costos de vida.