El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, criticó las acciones del Gobierno de Israel para apropiarse de Jerusalén, calificándolas de "inaceptables" y alertando sobre una "completa judaización" de la ciudad.

"Los planes que se están llevando a cabo con el fin de judaizar completamente Jerusalén, despojándola de su identidad internacional y de sus raíces musulmanas y cristianas, e imponiendo una visión de una sola religión, son, por supuesto, inaceptables", aseguró Fidan en una entrevista con un canal de televisión palestino.

Sobre los esfuerzos de Türkiye para proteger la identidad de Jerusalén, Fidan destacó que la ciudad es un símbolo clave de la causa palestina y subrayó que Israel sigue llevando a cabo acciones provocativas, y que tiene respaldo para hacerlo.

Señaló que Jerusalén podría ser un lugar de paz y unidad, representando a las religiones monoteístas del mundo, pero que Israel insiste en borrar todos los símbolos musulmanes y cristianos para imponer su dominio sobre la ciudad.

"Esto no puede seguir así", advirtió, y añadió que "este ciclo de opresión se romperá en algún momento".

El desplazamiento de palestinos es "inaceptable"

Por otra parte, Fidan rechazó la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplazar a los palestinos y reubicar a los habitantes de Gaza, calificándola como “inaceptable”.

El ministro enfatizó que tales planteamientos demuestran ignorancia sobre la historia y subrayó el amplio consenso internacional en favor de una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital de un Estado palestino, tal como lo reflejó la más reciente votación en la ONU.