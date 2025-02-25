La Unión Europea (UE) anunció este lunes que suspenderá parcialmente las sanciones económicas que pesan sobre Siria desde hace años. La decisión fue recibida con satisfacción por Damasco, que desde hace meses insistía en que era una medida clave para la reconstrucción del país tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el pasado 8 de diciembre.

Entre las disposiciones clave de la decisión está la suspensión de sanciones en los sectores energético y de transporte, que incluyen petróleo, gas, electricidad e infraestructura vial, según explicó la UE.

En un comunicado, señaló que la medida busca “facilitar la cooperación con Siria, su población y empresas en áreas clave como la energía y el transporte, así como permitir transacciones financieras y bancarias necesarias para estos sectores y para fines humanitarios y de reconstrucción”.

Asimismo, el Consejo de la UE destacó que la caída del régimen de Assad marca el inicio de “un nuevo capítulo esperanzador para Siria, en el que todos los sirios, tanto dentro del país como en la diáspora, podrán participar en la reconstrucción de su nación”. Añadió que el levantamiento de medidas busca respaldar una "transición política inclusiva" en ese país.

Además, cinco entidades sirias han sido eliminadas de la lista de sanciones de la UE: el Banco Industrial, el Banco de Crédito Popular, el Banco de Ahorros, el Banco Cooperativo Agrícola y la aerolínea Syrian Arab. También se facilitarán las transacciones financieras con el Banco Central de Siria para fines humanitarios y de reconstrucción, y se extenderá de manera indefinida la exención humanitaria.

No obstante, el organismo subrayó que seguirá evaluando la situación y podría considerar más suspensiones de sanciones económicas si lo considera necesario.

“El Consejo mantiene las sanciones relacionadas con el régimen de Al-Assad, el sector de armas químicas y el tráfico ilícito de drogas, así como varias restricciones sectoriales, incluyendo el comercio de armas, bienes de doble uso, equipos para represión interna, software de interceptación y vigilancia, y la importación/exportación de bienes del patrimonio cultural sirio”, indicó.

Esta decisión ocurre tras dos meses de negociaciones y esfuerzos diplomáticos por parte de Siria para aliviar “las sanciones injustas que han afectado a nuestra población”, señaló un funcionario de Damasco este lunes. Estas habían sido adoptadas cuando el poder en Siria estaba en manos de Al-Assad.