ORIENTE MEDIO
Netanyahu aprueba expansión a los Altos de Golán
El Gobierno israelí ha aprobado un polémico plan para duplicar la población en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967.
esp_image_altosgolan / TRT Español
17 de diciembre de 2024

Este proyecto, respaldado con más de 11 millones de dólares, busca expandir los asentamientos israelíes bajo la justificación de “amenazas provenientes de Siria pese a la imagen moderada que los líderes de la oposición siria intentan proyectar” según las palabras exactas del ministro de Defensa, Israel Katz.

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue claro en su postura expansionista: “Seguiremos aferrándonos a él y estableciéndonos en él”, reiterando una política expansionista y opresora como aquella impuesta en Palestina.

En 1981, Israel anexionó unilateralmente esta estratégica meseta, en una decisión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Incluso en 2019, cuando el expresidente Donald Trump respaldó la soberanía israelí sobre el Golán, la mayoría de los países, incluida Alemania, reafirmaron que el Golán sigue siendo territorio sirio ocupado y exigieron el respeto de su integridad territorial.

La ocupación israelí en el Golán no solo contraviene el derecho internacional, sino que utiliza el contexto interno de Siria como excusa para consolidar su control y ampliar su presencia en el área.

Netanyahu, quien asegura no buscar un conflicto con Siria, ordenó recientemente la ocupación de una zona de seguridad controlada por la ONU que separa ambos países, contradiciendo sus propias palabras y escalando las tensiones en la región

Por Baba Umar