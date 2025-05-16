Mientras se inician las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacó la “oportunidad histórica” de poner fin a la guerra, subrayando el papel de Ankara como mediador clave y asegurando que “se está estableciendo una nueva ecuación en la región con Türkiye en el centro”.

“Nuestro mundo está cambiando, el viejo orden se desmorona. Se está configurando una nueva ecuación en nuestra geografía con Türkiye en el centro”, afirmó Erdogan el jueves durante un discurso en la Escuela de Liderazgo de la Academia de Organización del Partido AK en Ankara.

Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, llegara a la capital de Türkiye para una reunión con Erdogan.

“Hablamos sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante una paz justa”, afirmó el mandatario turco tras el encuentro bilateral y el almuerzo de trabajo entre delegaciones, realizados a puerta cerrada en el Complejo Presidencial, que duraron casi tres horas.

Asimismo, Erdogan destacó que el inicio de las conversaciones de paz son una “oportunidad histórica” y ofreció incluso recibir al presidente Volodymyr Zelenskyy y al presidente Vladimir Putin juntos en Türkiye para conversaciones de paz “cuando estén preparados”.