“¿Puede alguien que tenga un corazón en lugar de una piedra en su pecho permanecer en silencio ante semejante tragedia?”: con esa pregunta, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reiteró la necesidad de un alto el fuego permanente en Oriente Medio, donde continúa el derramamiento de sangre a manos de Israel.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que “como Türkiye hemos alzado nuestras voces contra las atrocidades en Gaza desde el primer día”. Y añadió: “Estamos dispuestos a poner no sólo nuestras manos sino también todo nuestro cuerpo sobre piedra para detener el genocidio en Gaza y abrir el camino a una paz permanente”.

En esa línea destacó que “cuando vemos a niños haciendo fila durante horas bajo la lluvia y el barro, con los pies descalzos, para recibir un plato de sopa, nos duele el corazón. ¿Puede alguien que tenga un corazón en lugar de una piedra permanecer en silencio ante semejante tragedia?”.

Por eso sostuvo que “el dolor del pueblo oprimido de Gaza, Palestina y Líbano es el dolor de todos nosotros. Y así debe ser. El consentimiento a la opresión es opresión. Quienes apoyan al opresor también comparten su opresión”.