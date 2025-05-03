“Los chalecos de prensa dejaron de ser una protección y se convirtieron en blancos de ataque”: así retrató un periodista de la ONU la realidad que enfrentan sus colegas en Gaza y Cisjordania ocupada. Y es que las cifras hablan por sí solas. Israel ha matado a 211 periodistas en el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023, según Naciones Unidas. Al menos 47 de ellos perdieron la vida en ejercicio de su labor- Otros 409 han resultado heridos, de acuerdo autoridades locales.

Por eso, la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa este 3 de mayo está marcada por el luto.

En ese sentido, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió una dura advertencia sobre el creciente número de periodistas palestinos muertos. Además destacó en un comunicado lo que llamó “fuertes indicios” de que la ofensiva militar de Israel ha atacado deliberadamente a periodistas, acciones que, de confirmarse, constituirían crímenes de guerra según el derecho internacional.

Pero el riesgo para los periodistas en Gaza y Cisjordania ocupada no es solo la muerte. Hasta este martes, 49 reporteros se encontraban en centros de detención israelíes, según cifras de autoridades palestinas citadas por Naciones Unidas. Y es que las detenciones también pasaron a ser sinónimo de abusos y maltratos. Reporteros encarcelados por las fuerzas israelíes denunciaron ante la ONU haber sufrido palizas, humillaciones y violencia sexual y de género durante interrogatorios sobre su trabajo periodístico. Un patrón de abuso que, según el comunicado, “encaja en un modelo más amplio de intimidación y difamación contra la prensa palestina”.

Por su parte, la Oficina de Prensa de Gaza señaló que Israel ha atacado a familias de periodistas, además de asesinar a miembros de 28 familias de periodistas y destruir 44 viviendas de periodistas, ya sea parcial o totalmente. El director de la agencia, Ismail Al-Thawabta, describió los ataques sistemáticos contra periodistas como un “crimen deliberado que alcanza el nivel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, cuyo objetivo es “silenciar la verdad y obstruir la documentación del genocidio y la limpieza étnica en curso” contra los civiles palestinos.

Bombardeos y métodos de silencio

Naciones Unidas condenó la reiterada negativa de Tel Aviv para permitir la entrada de periodistas internacionales a Gaza desde el inicio de la ofensiva en 2023, salvo en casos de visitas muy restringidas y controladas por el ejército israelí.

Esta situación, denunció la ONU, deja solos a los periodistas palestinos para informar bajo los incesantes bombardeos mientras, al mismo tiempo, viven la violencia que están reportando. “Sus vidas y su trabajo están bajo constante amenaza”, añadió el comunicado. “Están equilibrando el temor por la supervivencia de sus familias con la responsabilidad de documentar los crímenes contra su pueblo”.

El silenciamiento de la disidencia también se observa en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, donde los periodistas siguen sufriendo acoso, detenciones y violencia. La ONU ha verificado numerosas detenciones arbitrarias, en particular en el campo de refugiados de Yenín y otros lugares.

La ONU enfatizó que estos patrones de violencia y represión no solo constituyen una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, sino que también sirven para obstruir la rendición de cuentas por las violaciones en curso en los territorios palestinos ocupados.

“El asesinato, la detención y el acoso de periodistas deben cesar de inmediato”, declaró la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. “Los responsables deben rendir cuentas, incluso ante terceros Estados”.

“En tiempos de conflicto, los medios de comunicación desempeñan un papel vital para exponer los abusos y garantizar la justicia”, insistió la agencia. “Los esfuerzos por silenciarlos son profundamente preocupantes y la comunidad internacional no los debe tolerar”.