Después de casi 80 días de bloqueo absoluto que dejaron al borde de la hambruna a 2,4 millones de palestinos en Gaza, Israel anunció este lunes que permitiría el ingreso de camiones con alimentos. Sin embargo, desde entonces, solo cinco camiones de la ONU han podido entrar al enclave: una fracción mínima ante las necesidades reales, ya que se requieren al menos 500 camiones diarios para aliviar el hambre que padece la población.

Fue luego de semanas de creciente presión internacional que Tel Aviv autorizó el acceso a Gaza de “cinco camiones de la ONU que transportan ayuda humanitaria, como alimentación para recién nacidos”, que “cruzaron hoy (lunes) el punto de paso de Kerem Shalom hacia Gaza", según informó este martes el organismo israelí COGAT, dependiente del ministerio de Defensa israelí y encargado de las actividades civiles en Gaza y Cisjordania ocupada.

De hecho, Israel anunció que permitiría la entrada de un total de nueve camiones cargados con suplementos nutricionales para niños en Gaza, aunque de momento solo permitieron que cinco de ellos ingresaran al enclave.

No obstante, esa cifra está muy lejos de cubrir las necesidades mínimas del enclave palestino. El responsable humanitario de la ONU, Tom Fletcher, calificó el ingreso de los alimentos como una "gota en el océano" tras 11 semanas de bloqueo por parte de Israel. "El permiso de Israel para reanudar el suministro de ayuda en el territorio palestino "es un avance bienvenido que debe mantenerse", indicó, pero esta cantidad "es una gota en el océano y se debe permitir la entrada de mucha más ayuda en Gaza".

De acuerdo con la Oficina de Medios de Gaza, el territorio necesita alrededor de 500 camiones de ayuda y 50 camiones de combustible diariamente para satisfacer las necesidades más básicas de sus 2,4 millones de habitantes, según un comunicado publicado el lunes.

Es decir, deberían haber ingresado unos 44.000 camiones desde el 2 de marzo, día en que Israel interrumpió el ingreso de ayuda, para mitigar el hambre en el enclave asediado. Así, los nueve camiones que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que autorizaría, representan apenas el 0,02% del total necesario.

Jens Laerke, portavoz de la Oficina de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), explicó que fue por razones logísticas que los otros cuatro no pudieron ingresar, apuntando que el cruce de mercancías implica un proceso complejo de transferencia. "Como saben, el cruce tiene diferentes etapas, y hay una reempaquetación... de un conjunto de camiones a otro antes de que pueda continuar su ingreso", declaró.

Supuesta autorización de otros 100 camiones de ayuda



Con todo, la OCHA informó el martes que Israel aprobó la entrada de aproximadamente 100 camiones con ayuda humanitaria a Gaza, lo que representa un aumento significativo respecto a los nueve autorizados el día anterior, aunque sigue lejos de cubrir las necesidades.

“Hemos solicitado y recibido la aprobación para que ingresen más camiones hoy, muchos más de los que se aprobaron ayer”, declaró Laerke ante periodistas en Ginebra. “Y esperamos, por supuesto, que con esa aprobación, muchos de ellos —ojalá todos— crucen hoy hasta un punto donde puedan ser recogidos y continuar hacia el interior de Gaza para su distribución”, añadió.