Las autoridades de la Ciudad de Gaza alertaron este viernes sobre el colapso total de los sistemas de agua y saneamiento debido a la falta de combustible y los ataques israelíes contra infraestructura clave.

Hosni Mehanna, portavoz del municipio, dijo a la agencia Anadolu que la ciudad se acerca a una etapa de “sed masiva” y a una catástrofe sanitaria y ambiental que afectaría a cientos de miles de personas. “Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones internacionales y humanitarias para que actúen de inmediato, detengan la ofensiva israelí, abran los pasos fronterizos y permitan la entrada de combustible y equipos”, declaró.

Mehanna explicó que cientos de familias se han visto obligadas a trasladarse a las zonas costeras de Gaza, donde no hay servicios básicos, especialmente agua potable.

Advirtió que la falta de agua agravará aún más el sufrimiento de la población, en un contexto de hambruna creciente y condiciones de vida extremadamente precarias. “La demanda de agua ha aumentado con las personas desplazadas concentradas en áreas reducidas, mientras otras zonas no reciben suministro por la destrucción de la infraestructura. Esto nos sitúa al borde de un colapso completo del sistema de agua”, señaló.

Hospitales al límite

La ONU informó este viernes que al menos el 94% de los hospitales en Gaza han sido dañados o destruidos, y que la mitad ya no están operativos.

Farhan Haq, portavoz de Naciones Unidas, citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y explicó que “la intensificación de los ataques ha llevado al ya debilitado sistema sanitario de Gaza al borde del colapso”.

Indicó que cuatro hospitales principales suspendieron sus operaciones en la última semana, ya sea por ataques directos o por órdenes de evacuación.

“La OMS señala que el 4% de los casi 700 ataques contra instalaciones de salud en Gaza desde octubre de 2023 ocurrieron solo en la última semana”, dijo Haq. “En siete días se registraron 28 ataques, lo que equivale a cuatro veces el promedio diario”.

Ayuda humanitaria insuficiente

Sobre la entrega de ayuda —que Israel había prometido sería significativa pero hasta ahora no lo ha sido—, Haq informó que “ayer se trasladaron unos 100 camiones completos al cruce de Kareem Shalom, y se recogieron apenas 35 desde el lado palestino para acercarlos a la población que los necesita”.

Sin embargo, advirtió que al menos 15 camiones con alimentos destinados a panaderías fueron saqueados durante la noche. “El hambre, la privación y la incertidumbre sobre si llegará ayuda están aumentando la inseguridad”, expresó.

Haq pidió a las autoridades israelíes permitir “un volumen mucho mayor de asistencia, de forma más rápida, constante y segura”.