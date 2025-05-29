El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, anunció que Moscú propuso formalmente realizar la segunda ronda de negociaciones directas con Ucrania el próximo lunes 2 de junio en Estambul.
La propuesta, reportada este miércoles por la agencia estatal de noticias TASS, llega después de que Moscú y Kiev se reunieran el pasado 16 de mayo en la misma ciudad, para sostener un diálogo directo por primera vez en más de tres años.
“Con el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita y Türkiye, fue posible crear condiciones para reanudar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania”, señaló Lavrov en un comunicado.
El jefe de la diplomacia rusa destacó que la primera ronda de diálogo dio como resultado un importante intercambio de prisioneros —1.000 personas liberadas por cada parte— y un acuerdo para redactar documentos de posición con miras a una solución sostenible.
El papel de Türkiye como anfitrión y mediador
Lavrov le agradeció a Ankara por proporcionar el lugar y el respaldo logístico para las conversaciones.
“Como confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante su visita a Moscú ayer, quiero reiterar nuestro agradecimiento a nuestros socios turcos por ofrecer una plataforma hospitalaria”, afirmó.
Según fuentes diplomáticas, Fidan conversó telefónicamente con Lavrov este miércoles para abordar los esfuerzos más recientes dirigidos a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva tres años.
Un memorando para guiar las conversaciones de paz
Lavrov explicó que la delegación rusa, encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, ya redactó un memorando detallado con las propuestas de Moscú para “superar de forma fiable las causas profundas de la crisis”.
“Nuestra delegación está lista para presentar este memorando a la parte ucraniana y ofrecer las explicaciones necesarias durante la segunda ronda en Estambul, el próximo lunes 2 de junio”, declaró.
El ministro ruso también hizo un llamado a todas las partes “que estén sinceramente, y no solo de palabra, interesadas en el éxito del proceso de paz” a respaldar la reunión propuesta. Hasta el miércoles, Kiev no había respondido oficialmente a la invitación rusa.
Estambul se convierte en la “plataforma principal” para las negociaciones
A eso se suma que un alto funcionario ruso afirmó este jueves que Estambul se está convirtiendo en la “plataforma principal” para las negociaciones entre Moscú y Kiev. Según el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergey Shoygu, la ciudad turca se ha ido consolidando como “la principal plataforma para llevar a cabo negociaciones en todos los ámbitos: el mar Negro, el acuerdo del mar Negro, el acuerdo de cereales y ahora las negociaciones ruso-ucranianas”.
De acuerdo al reporte de TASS, Shoygu agradeció a Türkiye su liderazgo por ofrecer el espacio para llevar a cabo las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. “Sabemos que Ankara ha realizado esfuerzos considerables, incluso en materia de seguridad, para crear condiciones óptimas para el trabajo de las delegaciones”, añadió Shoygu.
“Türkiye es clave para la paz entre Rusia y Ucrania”
Por su parte, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, señaló que Türkiye desempeñará un papel clave en el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, a la vez destacó el creciente peso estratégico de Ankara dentro y fuera de la alianza.
“Türkiye está haciendo mucho por la alianza. Es el segundo ejército (más grande) de la OTAN. Y no podemos pasar esto por alto”, declaró Dragone el miércoles en una rueda de prensa tras la 18ª Conferencia de Jefes de Estado Mayor de los países balcánicos, celebrada en Estambul.
En esa línea, añadió que Türkiye es “un pilar fuerte, una referencia sólida, un aliado fiable”, destacando su preparación operativa y sus contribuciones a misiones en zonas de conflicto, como Kosovo, donde Türkiye asumirá el mando de la misión KFOR de la OTAN en octubre.
“Esto da una idea de lo importante y fuerte que es Türkiye para nosotros, para la alianza, y de cuánto depende la OTAN de Türkiye”, añadió.
También reconoció a Ankara como un facilitador clave en la diplomacia, especialmente en el contexto de Ucrania: “Türkiye será uno de los actores clave en el proceso de paz entre Rusia y Ucrania”.