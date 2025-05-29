El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, anunció que Moscú propuso formalmente realizar la segunda ronda de negociaciones directas con Ucrania el próximo lunes 2 de junio en Estambul.

La propuesta, reportada este miércoles por la agencia estatal de noticias TASS, llega después de que Moscú y Kiev se reunieran el pasado 16 de mayo en la misma ciudad , para sostener un diálogo directo por primera vez en más de tres años.

“Con el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita y Türkiye, fue posible crear condiciones para reanudar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania”, señaló Lavrov en un comunicado.

El jefe de la diplomacia rusa destacó que la primera ronda de diálogo dio como resultado un importante intercambio de prisioneros —1.000 personas liberadas por cada parte— y un acuerdo para redactar documentos de posición con miras a una solución sostenible.

El papel de Türkiye como anfitrión y mediador



Lavrov le agradeció a Ankara por proporcionar el lugar y el respaldo logístico para las conversaciones.

“Como confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante su visita a Moscú ayer , quiero reiterar nuestro agradecimiento a nuestros socios turcos por ofrecer una plataforma hospitalaria”, afirmó.

Según fuentes diplomáticas, Fidan conversó telefónicamente con Lavrov este miércoles para abordar los esfuerzos más recientes dirigidos a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva tres años.

Un memorando para guiar las conversaciones de paz



Lavrov explicó que la delegación rusa, encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, ya redactó un memorando detallado con las propuestas de Moscú para “superar de forma fiable las causas profundas de la crisis”.

“Nuestra delegación está lista para presentar este memorando a la parte ucraniana y ofrecer las explicaciones necesarias durante la segunda ronda en Estambul, el próximo lunes 2 de junio”, declaró.

El ministro ruso también hizo un llamado a todas las partes “que estén sinceramente, y no solo de palabra, interesadas en el éxito del proceso de paz” a respaldar la reunión propuesta. Hasta el miércoles, Kiev no había respondido oficialmente a la invitación rusa.