El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y su homólogo de Irán, Abbas Araghchi, dialogaron este lunes sobre los preparativos de las próximas conversaciones nucleares que se celebrarán en Estambul el próximo viernes, según informaron fuentes diplomáticas turcas.

La nueva ronda de negociaciones nucleares entre Irán y el Reino Unido, Francia y Alemania —los tres países europeos que integran el grupo conocido como E3— se celebrará en Estambul. Será el segundo encuentro en esta ciudad, luego de la reunión del pasado 16 de mayo entre los viceministros de Exteriores de Teherán y los representantes europeos.

Paralelamente, Teherán anunció que recibirá este martes a funcionarios rusos y chinos para tratar su programa nuclear.

“Estamos en consultas constantes con estos dos países para evitar la activación del mecanismo de reactivación automática o mitigar sus consecuencias”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, en una rueda de prensa en Teherán, según citó la agencia semioficial Tasnim.

Este mecanismo de reactivación automática (conocido en inglés como snapback), está contemplado en el acuerdo nuclear de 2015 y permite a los firmantes volver a imponer sanciones de la ONU a Irán si se descubre que ha incumplido el acuerdo.