La Declaración de Sarajevo del Tribunal de Gaza, una iniciativa independiente creada para investigar los crímenes de guerra de Tel Aviv en Gaza, condenó este jueves al “régimen israelí” y a sus acciones.

Este “tribunal popular” realizó sus sesiones en la Universidad Internacional de Sarajevo durante los últimos tres días, abordando temas clave como la economía política del genocidio y la destrucción de Gaza, el crimen de la hambruna, el papel del sistema internacional en la era del genocidio y la criminalización de las protestas estudiantiles.

“Indignación moral colectiva”



La Declaración de Sarajevo expresó su “indignación moral colectiva ante el genocidio en curso en Palestina”. En esa línea, se comprometió a “trabajar con aliados de la sociedad civil global para poner fin al genocidio y garantizar justicia para sus responsables directos e indirectos”, bajo el objetivo de lograr una “Palestina libre”.

“Condenamos al régimen israelí, su ejecución del genocidio, y sus políticas y prácticas de décadas basadas en el colonialismo de asentamiento, la supremacía étnica, el apartheid, la segregación racial, la persecución, los asentamientos ilegales, la negación del derecho al retorno y el castigo colectivo”, señala la declaración.

Además, condena “las detenciones masivas, la tortura y los tratos y castigos crueles e inhumanos, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual sistemática, las demoliciones, los desplazamientos forzados y las expulsiones, las purgas étnicas y los cambios demográficos forzados, la hambruna forzada, la negación sistemática de todos los derechos económicos y sociales, y el exterminio”.

La declaración también rechaza “la ideología destructiva del sionismo como doctrina oficial del régimen israelí, de las fuerzas que colonizaron Palestina y fundaron el estado de Israel sobre sus ruinas, así como de las organizaciones y grupos que hoy actúan a su favor”.

En este sentido, la declaración hizo un llamado a “descolonizar todo el territorio, acabar con el orden basado en la supremacía étnica y reemplazar el sionismo por un sistema fundado en la igualdad de derechos humanos para cristianos, musulmanes, judíos y otros”.

Asimismo, el documento exige el cese inmediato de las acciones militares de Israel y la retirada de sus fuerzas armadas de Gaza. Insta a Tel Aviv poner fin al “genocidio, los desplazamientos forzados y las expulsiones, las actividades de asentamiento, el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania (ocupada)”.

Derecho a la autodeterminación



El Tribunal de Gaza también denunció “la continua complicidad de los gobiernos en la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio por parte de Israel en Palestina, así como el papel vergonzoso de muchos medios de comunicación en encubrir el genocidio, deshumanizar a los palestinos y difundir propaganda que alimenta el racismo antipalestino, los crímenes de guerra y el genocidio”.