El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha enviado sus saludos por Eid al-Adha a los musulmanes de todo el mundo, expresando su solidaridad con el pueblo palestino y otras comunidades afectadas por conflictos.

"En nombre de mi país y mi nación, saludo con respeto a nuestros hermanos y hermanas palestinos que están librando una resistencia digna contra toda la barbarie de Israel y que están comprometidos en una lucha heroica en Gaza y los territorios ocupados", declaró Erdogan en un mensaje en video difundido este jueves.

También rindió homenaje a quienes han perdido la vida en Gaza, al afirmar: “Con misericordia conmemoro a todos nuestros hermanos y hermanas en Gaza que han sido martirizados en estos ataques, y deseo una pronta recuperación a los heridos”.

Erdogan expresó su esperanza de que la inestabilidad en regiones afectadas por conflictos, como Gaza, Sudán y Somalia, llegue pronto a su fin.

“Un paso histórico hacia el fin de la guerra sangrienta”





Reafirmó el compromiso de Türkiye para detener la violencia en Palestina, y declaró: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para detener el genocidio en Palestina y para garantizar que la guerra entre Rusia y Ucrania termine con una paz justa”.