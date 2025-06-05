TÜRKİYE
El presidente de Türkiye celebra el Eid al-Adha con un mensaje de solidaridad hacia Gaza
El presidente Erdogan afirma el compromiso de Türkiye de detener la violencia en Palestina y garantizar que la guerra entre Rusia y Ucrania termine con una paz justa.
Erdogan expresó su esperanza de que la inestabilidad en regiones como Gaza, Sudán y Somalia, llegue pronto a su fin. / AA
5 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha enviado sus saludos por Eid al-Adha a los musulmanes de todo el mundo, expresando su solidaridad con el pueblo palestino y otras comunidades afectadas por conflictos.

"En nombre de mi país y mi nación, saludo con respeto a nuestros hermanos y hermanas palestinos que están librando una resistencia digna contra toda la barbarie de Israel y que están comprometidos en una lucha heroica en Gaza y los territorios ocupados", declaró Erdogan en un mensaje en video difundido este jueves.

También rindió homenaje a quienes han perdido la vida en Gaza, al afirmar: “Con misericordia conmemoro a todos nuestros hermanos y hermanas en Gaza que han sido martirizados en estos ataques, y deseo una pronta recuperación a los heridos”.

Erdogan expresó su esperanza de que la inestabilidad en regiones afectadas por conflictos, como Gaza, Sudán y Somalia, llegue pronto a su fin.

“Un paso histórico hacia el fin de la guerra sangrienta”

Reafirmó el compromiso de Türkiye para detener la violencia en Palestina, y declaró: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para detener el genocidio en Palestina y para garantizar que la guerra entre Rusia y Ucrania termine con una paz justa”.

Al destacar los esfuerzos diplomáticos, Erdogan se refirió a una reciente reunión celebrada en Estambul el lunes 2 de junio, describiéndola como “un paso histórico hacia el fin de la guerra sangrienta que ya entra en su cuarto año”.

En relación con la vecina Siria, Erdogan señaló que Türkiye da la bienvenida a los esfuerzos de la nueva administración del país y expresó su apoyo a las aspiraciones de Siria por la unidad nacional, la integridad territorial y el desarrollo a largo plazo.

“Con el apoyo de todos nuestros países hermanos de la región, creemos que Siria alcanzará una paz duradera y recuperará su antigua gloria”, concluyó.

