GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
La ofensiva “Carros de Gedeón”: Israel anuncia la ampliación del genocidio en Gaza
El ejército israelí ha lanzado una nueva ofensiva contra los palestinos asediados, con el objetivo de “conquistar Gaza” y ocuparla.
La ofensiva “Carros de Gedeón”: Israel anuncia la ampliación del genocidio en Gaza
Una vista muestra a las fuerzas de ocupación israelíes y sus vehículos cerca de Gaza. / Reuters
17 de mayo de 2025

El ejército israelí ha lanzado la primera fase de “Carros de Gedeón”, una campaña de invasión anunciada recientemente contra los palestinos asediados en Gaza.

En un comunicado emitido en la madrugada del sábado, se afirmó que esta nueva campaña, parte de un genocidio más amplio, buscaría “alcanzar todos los objetivos de la ofensiva en Gaza, incluida la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

El ejército informó que ha “lanzado ataques extensivos y movilizado fuerzas para tomar zonas estratégicas de Gaza, como parte de los primeros movimientos de la Operación Carros de Gedeón y la expansión de la campaña en Gaza”.

El pasado 5 de mayo, el gabinete de guerra de Israel aprobó por unanimidad el peligroso plan de “conquistar Gaza” y ocuparla.

Durante los últimos tres días, que coincidieron con la visita regional del presidente estadounidense Donald Trump iniciada el martes, Israel ha matado a más de 370 palestinos, además de los 78 asesinados en los tres días previos, según un recuento de la Agencia Anadolu basado en datos del Ministerio de Salud de Gaza.

Desde octubre de 2023, el ejército israelí lleva a cabo un genocidio contra Gaza, en el que han muerto más de 64.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, incluyendo las 11.000 personas que se teme están sepultadas bajo los escombros de sus viviendas bombardeadas. 

Recomendados

Sin embargo, expertos y algunos estudios sostienen que esta cifra es solo la punta del iceberg y que el número real de palestinos muertos podría rondar los 200.000.

Después de casi dos meses de tregua, el ejército israelí reanudó a mediados de marzo sus operaciones en Gaza. Desde principios de ese mes, las autoridades israelíes también bloquean el acceso de toda ayuda humanitaria al enclave asediado y devastado por la ofensiva.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre pasado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta una causa por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.

RelacionadoTRT Global - A pesar de presión global, Netanyahu promete continuar la ofensiva en Gaza usando “toda su fuerza”

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU