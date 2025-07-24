El elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como embajador en Argentina, desató una tormenta incluso antes de ser confirmado en el cargo. Las polémicas declaraciones de Peter Lamelas, hechas este martes, fueron denunciadas por diputados y políticos argentinos como una “injerencia en los asuntos políticos internos”, quienes además pidieron al presidente Javier Milei que rechace su designación. Así, el escándalo llegó al país antes que el propio embajador y provocó una ola de repudios.

Lamelas, doctor y empresario cubano de nacimiento, además de donante clave del Partido Republicano, hizo estas declaraciones al exponer frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en Washington. Allí aseguró que sus objetivos como futuro embajador son “terminar con la corrupción”, vigilar las inversiones chinas y “apoyar” al Gobierno de Milei de cara a las elecciones legislativas. También propuso trabajar para que “Cristina Fernández de Kirchner tenga la justicia que se merece”.

“Corrupción por parte de los chinos”

“Hay 23 provincias y cada una tiene gobiernos separados que podrían negociar con fuerzas externas, con los chinos y otros, para que lleguen y hagan proyectos. Y eso también podría contribuir a la corrupción por parte de los chinos”, dijo Lamelas en su discurso.

“Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias, tener diálogo y una verdadera asociación con esos gobernadores”, remarcó.

Varios gobernadores reaccionaron ante estas declaraciones. Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, manifestó en la red social X que “no es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia”.

En la misma línea se expresó Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa. “No aceptamos, ni aceptaremos intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos”, dijo.

Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la provincia más poblada de Argentina y principal opositor al Gobierno de Milei, afirmó: “Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región”.

La respuesta de Cristina Fernández de Kirchner

Lamelas también se refirió la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena domiciliaria por corrupción.

“Ella está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí. Obviamente, ella no estuvo involucrada en el atentado de la AMIA, pero definitivamente de alguna manera estuvo involucrada en el encubrimiento, y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal especial. Aplaudo los esfuerzos de Milei por llegar al fondo de esto”, dijo.

Lamelas remarcó que su papel es apoyar a la gestión libertaria “en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la AMIA” y asegurarse que Fernández “reciba la justicia que bien merece”. “Sigue habiendo un movimiento ahí fuera. Hay un movimiento cristinista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando”, sostuvo.

En la noche del miércoles, Fernández respondió a las declaraciones en su contra y denunció un intento estadounidense de influir en la Justicia argentina.

“Ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas… el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de EEUU en nuestro país, diciendo que va a venir a Argentina a ‘vigilar a los gobernadores’, a ‘frenar acuerdos con China’ y a ‘asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece’”.