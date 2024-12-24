La estrategia electoral de republicanos y demócratas para conseguir el voto de los latinos, en un país donde unas 43 millones de personas hablan español, se ha reinventado. Las campañas presidenciales de 2024 han hecho un uso nunca antes visto de mensajes en español, sobre todo en redes sociales, dirigidos a los más de 36 millones de posibles votantes hispanos.

Algo relevante en un país donde, según un reporte que publicó en abril pasado el Center for Social Media and Politics, el 47% de los votantes latinos se informa en gran parte a través de canales como YouTube, Tik Tok, WhatsApp y Facebook.

Esta preferencia por las redes sociales y los canales audiovisuales para acceder a la información ha llevado, durante los últimos meses, a que los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos busquen acercarse a la audiencia hispana, con numerosas publicaciones digitales en español.

Iniciativas en redes sociales

Un ejemplo de ello es la publicación de la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez en X, que se dirigió a los votantes de Puerto Rico para pedirles que apoyaran a Juan Dalmau como gobernador de su mismo partido, así como a otras personalidades políticas. Justamente, estos comicios, aparte de ser presidenciales, incluyen la elección de varios gobernadores, 435 congresistas de la Cámara de Representantes y 33 senadores.

El Partido Republicano también apostó por una canción dedicada a la vicepresidenta Kamala Harris, rival del expresidente Donald Trump en la contienda, que se llama “Kamala qué mala eres”, a ritmo de salsa, y difundida a través de un video en TikTok y otras plataformas.

Además, el exmandatario estuvo el pasado 16 de octubre en el canal de televisión Univisión, que cuenta con una audiencia masiva en español en EE.UU., para responder preguntas de los votantes latinos. Esta aparición se transmitió en directo y luego, en los días posteriores, a través de plataformas digitales como X o Youtube

Por su parte, el Partido Demócrata lanzó en agosto un canal de WhatsApp dirigido a los votantes latinos, con el fin de movilizar a su electorado. Dos meses después, la campaña de Harris respondió al video del Partido Republicano contra la vicepresidenta creando otro video, también en español, en el que pide que voten por ella a ritmo latino.

Los mensajes dirigidos a las mujeres latinas

Sin embargo la comunidad latina, receptora de estos mensajes, no es homogénea. Las diferencias entre hombres y mujeres, además de las especificidades de cada estado, han definido tanto el contenido como los canales de divulgación utilizados por ambos partidos durante los últimos meses.

Un elemento destacado de esta campaña en español es el rol de la mujer. Para ambos partidos el aborto es un punto importante, pero el acercamiento que han hecho hacia las votantes mujeres difiere entre un idioma y otro.

Como señala a TRT Español el catedrático de Periodismo y Estudios Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Luis Manfredi, “en estados como Arizona y Nevada, los demócratas son más partidarios de una legislación pro derechos de las mujeres, lo que se manifiesta en mensajes en español que inciden en que la mujer es poderosa y decide. Esa idea es distinta en las campañas en inglés, donde la salud reproductiva se da casi por garantizada entre la audiencia de mujeres demócratas”.