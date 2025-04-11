Con cada minuto, la crisis humanitaria en Gaza se agrava. Además de los bombardeos, la destrucción, las heridas y la sangre, los palestinos en el enclave han sido sometidos a una hambruna sin precedentes a manos de Israel. Y ahora la ONU advierte que más de 60.000 niños sufren malnutrición en el asediado territorio.

"Más de 60.000 niños están sufriendo desnutrición, en un momento en que las cocinas comunitarias se están quedando rápidamente sin combustible ni suministros", alertó Farhan Haq, portavoz de la ONU, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). En ese sentido insistió en “la urgencia de reabrir los cruces para permitir el ingreso de suministros críticos”.

Haq también subrayó que la intensa escasez de agua que padecen las personas desplazadas “está teniendo graves consecuencias para la salud pública”, pues también hay una falta generalizada de productos de limpieza. De hecho, Haq detalló que, en marzo, más de un tercio de los hogares en Gaza experimentaron infestaciones de piojos.

Ruptura del alto el fuego desplaza a 400.000 personas en Gaza

Desde que Israel rompió definitivamente el alto el fuego en Gaza el pasado 18 de marzo, y escaló su brutal ofensiva contra el enclave, las cifras de desplazados no han hecho sino dispararse. Este viernes, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reportó que cerca de 400.000 personas han sido desplazadas en todo el territorio.

En un comunicado publicado en la red social X, la agencia señaló además que los desplazados “actualmente también enfrentan el bloqueo más prolongado de ayuda y suministros comerciales desde el inicio de la ofensiva”.

Por eso, la UNRWA reiteró su llamado urgente a reanudar la tregua para evitar más sufrimiento: “Hacemos un llamado a renovar el #AltoElFuegoYa, a la liberación digna de todos los rehenes de Gaza y al flujo sin obstáculos de ayuda humanitaria y suministros comerciales”, indicó la agencia.

Más de 10.000 pacientes esperan evacuación en Gaza: OMS

La situación para los enfermos y pacientes en el enclave también es devastadora. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, exigió el “levantamiento urgente” del bloqueo israelí a la ayuda humanitaria y a la protección del acceso a servicios de salud, advirtiendo que el asedio incrementa el riesgo de enfermedades y muertes,

Además, señaló que el 75% de las misiones de la ONU en Gaza la semana pasada fueron denegadas o impedidas.

El jefe de la OMS añadió que este jueves la organización y sus socios “evacuaron a 18 pacientes y 29 acompañantes a Noruega, Malta, Luxemburgo y Rumanía", añadiendo que más de 10.000 pacientes en Gaza aún esperan ser evacuados.

Subrayando que la situación en Gaza ya era crítica, Ghebreyesus indicó que la tregua permitió reabastecer el sistema de salud y almacenes médicos, pero que, tras seis semanas de bloqueo, los suministros están ahora “peligrosamente bajos” y se agotarán en dos a cuatro semanas de no levantarse.

Desde el 2 de marzo, Israel cerró todos los cruces fronterizos en Gaza y ha impedido tajantemente el paso de la ayuda humanitaria, médica y de socorro.