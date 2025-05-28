En una decisión que busca garantizar el derecho de acceso a la información, la Corte Constitucional de Colombia, uno de los máximos tribunales del país, ordenó a la Iglesia católica desclasificar la totalidad de los archivos sobre casos de pederastia que ha solicitado la prensa.

El fallo de la corte, que abarca 50 expedientes de tutela, respaldó los argumentos de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes emprendieron numerosos procesos judiciales luego de recibir respuestas parciales o negativas de las instituciones católicas en más de 170 solicitudes de información desde 2018.

"Aquí estamos ante un hito histórico en la transformación de las relaciones entre el Estado colombiano y la Iglesia católica (...) Que las preguntas que hacemos se deben contestar", declaró Estupiñán a la agencia de noticias AFP.

La decisión de la Corte Constitucional, comunicada a través de un boletín en la noche del lunes, incluye a todas las instituciones católicas en Colombia. Algunas de estas invocaron el "secreto pontificio" para no revelar los nombres de religiosos supuestamente vinculados a abusos.

Así, la Iglesia deberá “suministrar la información de los clérigos denunciados o investigados por la presunta comisión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, dice el fallo.

El alto tribunal también recordó que Barrientos y Estupiñán, “en su condición de periodistas, pretenden acceder a dicha información para corroborar la existencia de indicios de conductas de violencia sexual” en contra de menores, y “su posible encubrimiento dentro de las organizaciones religiosas”. Por lo que garantizar el derecho a la información “no solo protege la libertad de prensa”, sino que “también contribuye al cumplimiento de la función social que ejerce el periodismo en una sociedad democrática”.