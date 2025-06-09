El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles para dispersar las protestas en contra de las redadas migratorias del gobierno, según un comunicado de la Casa Blanca emitido la noche del sábado.

"Ante estos incidentes y amenazas concretas de violencia continuada”, indicó Trump en el comunicado “convoco al servicio federal a miembros y unidades de la Guardia Nacional” para “proteger temporalmente” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “y a otros empleados del Gobierno de Estados Unidos que estén desempeñando funciones federales”. El mandatario también incluyó la protección a “propiedades federales en lugares donde se desarrollan protestas”.

Los miembros de la Guardia Nacional llegaron a Los Ángeles durante la noche, ante el panorama de más protestas convocadas para el domingo.

Trump agregó que en la medida en que las protestas “o actos de violencia” impidan directamente el cumplimiento de las leyes, representan "una forma de rebelión" contra la autoridad del gobierno.

En ese sentido, informó que había autorizado e instruido al secretario de Defensa a trabajar en conjunto con los gobernadores y la Oficina de la Guardia Nacional para identificar y activar a los miembros y unidades necesarias bajo esta directiva.

"Los miembros y unidades de la Guardia Nacional convocados al servicio federal serán al menos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, y la duración del deber será de 60 días o a discreción del secretario de Defensa", afirmó.

"Además, el secretario de Defensa podrá emplear a otros miembros de las Fuerzas Armadas regulares según sea necesario para reforzar y apoyar la protección de funciones y propiedades federales en la cantidad que considere apropiada", añadió.

En una publicación en su red social Truth Social, el presidente elogió el "gran trabajo" de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras dos días de violencia y disturbios.

"Tenemos un gobernador incompetente (Newscum) y una alcaldesa (Bass) que, como de costumbre (basta con ver cómo manejaron los incendios y ahora su desastroso y MUY LENTO proceso de permisos. ¡El permiso federal ya está aprobado!), fueron incapaces de manejar la situación”, escribió el presidente.

"Estas protestas de la izquierda radical, encabezadas por agitadores y a menudo alborotadores pagados, NO SERÁN TOLERADAS", indicó Trump, agregando que a partir de ahora se prohibirán las máscaras en las protestas.

"¿Qué tienen que ocultar estas personas y por qué?", cuestionó, al tiempo que expresó su gratitud a la Guardia Nacional por su gestión de la situación.

Más de una docena de personas fueron detenidas el sábado en enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, según el fiscal estadounidense Bill Essayli.

Disturbios y obstrucción de la justicia no son aceptables

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, declaró en X que una de las principales cuestiones jurídicas en las disputas migratorias es si la crisis fronteriza bajo el expresidente Joe Biden califica como una "invasión".

Vance escribió: "Ahora tenemos ciudadanos extranjeros sin derecho legal a estar en el país ondeando banderas extranjeras y agrediendo a las fuerzas del orden. Si tan solo tuviéramos una buena palabra para eso".

Señaló que cualquiera que infrinja la ley o interfiera con la labor policial enfrentará un proceso judicial severo.

La protesta pacífica es aceptable, pero "los disturbios y la obstrucción de la justicia" no lo son, añadió Vance, refiriéndose a lo que calificó como "alborotadores de extrema izquierda".

El zar de la frontera designado por Trump, Tom Homan, declaró a NBC News que el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían ser arrestados si obstaculizan las operaciones migratorias.

“Ayúdennos a sacar a estos criminales de las calles. Dejen de aplaudir a los manifestantes y apoyen a las fuerzas del orden”, dijo Homan. “El gobernador Newsom debería estar llamando para agradecerle al presidente Trump por hacer que el estado sea más seguro.”