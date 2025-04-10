TÜRKİYE
Erdogan: Türkiye colaborará estrechamente con Indonesia en la reconstrucción de Gaza
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, reafirmaron en Ankara sus vínculos con los planes para la reconstrucción de Gaza y el aumento del comercio a 10.000 millones de dólares.
Prabowo Subianto, presidente de Indonesia, y Recep Tayyip Erdogan, mandatario de Türkiye, se reúnen en el Complejo Presidencial de Ankara. / TRT World
10 de abril de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que Ankara seguirá colaborando con Indonesia en la reconstrucción de Gaza y defendiendo la causa palestina.

Las declaraciones de Erdogan se produjeron durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, en la capital de Türkiye, Ankara.

El mandatario turco también elogió la postura de Indonesia sobre la cuestión palestina.

En cuanto a las relaciones bilaterales, Erdogan afirmó que él y Prabowo evaluaron las medidas que podrían adoptarse para impulsar el comercio entre ambos países hasta alcanzar su objetivo común de 10.000 millones de dólares "de forma equilibrada y basada en el beneficio mutuo".

Previamente, Erdogan dio la bienvenida a Prabowo en una ceremonia oficial en el palacio presidencial.

Ambos líderes mantuvieron una reunión bilateral y copresidieron las conversaciones entre delegaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Güler; el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy; el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, y otros funcionarios estuvieron presentes en la ceremonia.

Prabowo inició su visita oficial a Türkiye este miércoles y se espera que asista alForo Diplomático de Antalya, de tres días de duración, que comenzará el viernes.

FUENTE:TRT Español y agencias
