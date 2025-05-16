Pocos antes de dejar Qatar y volar a Emiratos Árabes Unidos durante la escala final de su mediática gira por Oriente Medio, el presidente Donald Trump lanzó una afirmación que muchos medios pasaron por alto. Pero puede dar una aproximación nítida sobre qué tiene en mente el magnate para el futuro de la devastada Gaza.

“Tengo ideas para Gaza que me parecen muy buenas”, anunció en rueda de prensa en Qatar. “Convertirla en una zona de libertad. Que Estados Unidos se involucre y la convierta en una zona de libertad. Tener una zona de libertad real, porque… nunca se ha resuelto el problema de Gaza”.

Para el magnate, esta no es una propuesta novedosa. Durante su campaña presidencial, había prometido construir diez metrópolis de estas características en Estados Unidos.

“Estas ciudades de libertad van a reabrir las fronteras y encender la imaginación de los estadounidenses”, lanzó entusiasta en plena campaña del 2023. Y, en pleno fervor futurístico, también prometió encabezar la revolución de los autos voladores.

Parte del sector de Silicon Valley que apoya a Trump, como Peter Thiel o Sam Altman , han invertido en este tipo de iniciativas y el consejero económico de Trump y co-autor del informe Proyecto 2025, Stephen Moore también es defensor de estos proyectos.

Aunque no podemos afirmar que sea a esto a lo que se refería Trump en sus declaraciones, esto es lo que se entiende generalmente y así es cómo él lo ha usado en campaña anteriormente.

¿Ciudad libre o ciudad libertaria?

En los últimos tiempos el concepto de “libertad” pasó de asociarse a la lucha real por poner fin a la explotación y afianzar los derechos humanos, a convertirse en un término nuclear de la ideología de tecnocapitalistas como Trump en Estados Unidos, o el presidente Javier Milei en la Argentina cuyo partido se hace llamar “Libertad avanza” y su grito de guerra en campaña es “viva la libertad carajo”.

¿Pero, en el fondo, qué involucra “una ciudad libre” o, mejor dicho, libertaria?

Esencialmente, estas ciudades “libres” son de propiedad privada. Y en los hechos, le pertenecen a empresas bajo jurisdicción de un Estado que ofrecen servicios esenciales para la vida, como la vivienda, el agua o la electricidad a quienes puedan pagarlos.

Aunque el concepto de “ciudades libres” va mucho más allá. De acuerdo a la fundación Free Cities representan “la siguiente etapa del desarrollo para la coexistencia humana”. Ni más ni menos.

Sin embargo, detrás de rótulos grandilocuentes, una “ciudad libre” consiste en un sistema donde una compañía privada asume el rol de gobierno y se encarga de proteger la vida, propiedad y, por si fuera poco, la libertad de sus ciudadanos. Claro, todo por un “módico” precio y bajo sus propias reglas.

Más allá de un lenguaje revestido de proyecto innovador de startup , las contradicciones son obvias. Y basta con repasar algo de historia para encontrar reminiscencias al feudalismo. Un capítulo no muy feliz para la humanidad.