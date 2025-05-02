En una nueva ofensiva aérea, Estados Unidos lanzó al menos 13 bombardeos sobre Yemen durante la noche del jueves, concentrando los ataques en el norte del país. Según informó el canal Al-Masirah, vinculado al movimiento hutí, las incursiones aéreas tuvieron como blanco las provincias de Sanaa, Saada y Al-Jawf.

De acuerdo con el medio, aviones de combate estadounidenses atacaron el distrito de Hamdan, en las afueras de la capital Sanaa, y realizaron cinco incursiones aéreas en las inmediaciones de la ciudad de Saada, considerada un bastión clave del grupo.

Otros cuatro bombardeos impactaron en el distrito de Khab Wa Ash Sha'af, en Al-Jawf, mientras que horas más tarde, el mismo medio reportó tres ataques adicionales en el distrito de Al-Wahda, al suroeste de Sanaa. Por el momento, no se han difundido detalles sobre víctimas o daños materiales, y el gobierno estadounidense no ha emitido comentarios al respecto.

1.300 ataques aéreos estadounidenses

Desde noviembre de 2023, el grupo hutí ha lanzado numerosos ataques contra embarcaciones que transitan por el mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo y el estratégico estrecho de Bab Al-Mandeb, en una campaña que dicen llevar a cabo en solidaridad con la población palestina de Gaza. En ese mismo periodo, más de 52.000 personas han muerto en el enclave palestino como consecuencia de una prolongada ofensiva israelí que se extiende ya por más de 19 meses.