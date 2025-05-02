ORIENTE MEDIO
Los hutíes reportan 13 nuevos bombardeos de Estados Unidos en el norte de Yemen
Estados Unidos ha llevado a cabo más de 1.300 ataques aéreos y navales sobre Yemen desde mediados de marzo, según los hutíes.
Aviones de combate estadounidenses atacaron el distrito de Hamdan, en las afueras de la capital Sanaa, y realizaron cinco incursiones aéreas en las inmediaciones de la ciudad de Saada. / Foto: AFP
2 de mayo de 2025

En una nueva ofensiva aérea, Estados Unidos lanzó al menos 13 bombardeos sobre Yemen durante la noche del jueves, concentrando los ataques en el norte del país. Según informó el canal Al-Masirah, vinculado al movimiento hutí, las incursiones aéreas tuvieron como blanco las provincias de Sanaa, Saada y Al-Jawf.

De acuerdo con el medio, aviones de combate estadounidenses atacaron el distrito de Hamdan, en las afueras de la capital Sanaa, y realizaron cinco incursiones aéreas en las inmediaciones de la ciudad de Saada, considerada un bastión clave del grupo.

Otros cuatro bombardeos impactaron en el distrito de Khab Wa Ash Sha'af, en Al-Jawf, mientras que horas más tarde, el mismo medio reportó tres ataques adicionales en el distrito de Al-Wahda, al suroeste de Sanaa. Por el momento, no se han difundido detalles sobre víctimas o daños materiales, y el gobierno estadounidense no ha emitido comentarios al respecto.

1.300 ataques aéreos estadounidenses 

Desde noviembre de 2023, el grupo hutí ha lanzado numerosos ataques contra embarcaciones que transitan por el mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo y el estratégico estrecho de Bab Al-Mandeb, en una campaña que dicen llevar a cabo en solidaridad con la población palestina de Gaza. En ese mismo periodo, más de 52.000 personas han muerto en el enclave palestino como consecuencia de una prolongada ofensiva israelí que se extiende ya por más de 19 meses.

En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó en marzo una operación militar a gran escala contra las posiciones hutíes. Según denunció esta semana el grupo, las fuerzas de Estados Unidos han ejecutado más de 1.300 ataques aéreos y navales en Yemen desde el inicio de la campaña, provocando cientos de víctimas civiles.

Por su parte, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que, bajo la denominada "Operación Rough Rider", sus tropas han alcanzado más de 800 objetivos y eliminado a “cientos de combatientes hutíes y numerosos líderes”, incluidos altos mandos responsables de misiles y drones.

Pese al alcance de la operación, Washington admite que no ha logrado neutralizar completamente la capacidad ofensiva del grupo. No obstante, sostiene que los ataques han reducido “el ritmo y la eficacia” de las acciones hutíes: los lanzamientos de misiles balísticos habrían caído un 69 %, mientras que el uso de drones se habría reducido en un 55%.

Cabe recordar que los hutíes suspendieron sus ataques tras el alto el fuego temporal entre Israel y Hamás en enero. Sin embargo, reanudaron las hostilidades en marzo, luego de que Israel reactivara su mortífera ofensiva sobre Gaza.


FUENTE:TRT Español y agencias
