En un nuevo episodio de violencia indiscriminada en Gaza, las fuerzas de ocupación israelíes bombardearon intencionadamente una iglesia católica en el norte del enclave, asesinando al menos a tres personas y dejando a más de 10 heridas. Lejos de tratarse de un accidente, el Patriarcado Latino de Jerusalén denunció que el ejército israelí “atacó directamente la iglesia”, desatando una nueva ola de indignación y condenas internacionales.

“Lo que sabemos con certeza es que un tanque —según el ejército israelí, por error, aunque no estamos seguros de ello— atacó directamente la iglesia”, afirmó el cardenal Pierbattista Pizzaballa en declaraciones a Vatican News. Cuestionó así la versión oficial del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien en una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jueves por la noche, aseguró que se trató de un “error”.

No obstante, este ataque no es un hecho aislado ni fortuito: desde el inicio de la ofensiva genocida contra Gaza, Israel ha llevado a cabo repetidos ataques contra iglesias y otros lugares religiosos. A continuación, una cronología de los incidentes más relevantes:

19 de octubre de 2023 – Iglesia de San Porfirio, Ciudad de Gaza



Israel bombardeó un edificio dentro del complejo de la Iglesia de San Porfirio, donde se refugiaban entre 400 y 500 palestinos desplazados, tanto musulmanes como cristianos. Al menos 18 personas murieron, incluidos varios niños, y decenas resultaron heridas. El Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén condenó el ataque como un crimen de guerra.

17 de octubre de 2023 – Hospital Al-Ahli Árabe (de la Iglesia Bautista), Gaza

Israel bombardeó el patio del Hospital Al-Ahli, parte del complejo de la Iglesia Bautista, donde se refugiaban civiles desplazados. Casi 500 personas murieron, incluidos pacientes y civiles. La comunidad internacional condenó el ataque, señalando la violación del derecho internacional humanitario que protege infraestructuras civiles, incluidas las religiosas.

17 de julio de 2025 – Iglesia de la Sagrada Familia, Gaza



Israel bombardeó la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, en el barrio de Zeitún, la única iglesia católica en Gaza. Murieron tres personas: Saad Salameh (60 años, conserje), Fumayya Ayyad (84) y Najwa Abu Daoud (69). Varias personas resultaron heridas, incluido el párroco Gabriel Romanelli, quien fue atendido en el Hospital Bautista Al-Ahli. El Patriarcado Latino de Jerusalén denunció graves daños en la iglesia, mientras que el Papa León XIV pidió un alto el fuego inmediato.

Aunque la mayoría de los habitantes de Gaza son musulmanes, el enclave alberga una pequeña comunidad cristiana de aproximadamente 1.000 personas, en su mayoría fieles de la Iglesia Ortodoxa Griega, según datos del Departamento de Estado de EE.UU. Esta población cristiana ha ido disminuyendo en los últimos años, afectada por la violencia constante y el deterioro de las condiciones de vida, que han impulsado a muchos a emigrar en busca de seguridad y mejores oportunidades.