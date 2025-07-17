TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye y Emiratos Árabes Unidos firman siete acuerdos en Ankara para profundizar su colaboración
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, supervisan la firma de importantes acuerdos de cooperación en comercio, defensa, turismo e investigación polar.
Türkiye y Emiratos Árabes Unidos firman siete acuerdos en Ankara para profundizar su colaboración
El presidente turco Erdogan describe la visita como una continuación del impulso establecido durante su viaje a Abu Dabi en 2023. (Foto: AA) / AA
17 de julio de 2025

Türkiye y Emiratos Árabes Unidos tomaron un gran paso para fortalecer su colaboración estratégica, al firmar siete acuerdos bilaterales durante la visita oficial del presidente emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a Ankara.

Los acuerdos se concretaron este miércoles en presencia del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, tras una reunión de alto nivel con Al Nyhan y la sesión inaugural del Consejo Estratégico de Alto Nivel entre Ankara y Abu Dabi.

RelacionadoTRT Global - La visita a Türkiye del presidente de Emiratos Árabes Unidos refuerza los lazos estratégicos

Al dar la bienvenida al presidente de Emiratos Árabes Unidos y a su delegación, Erdogan describió la visita como una continuación del impulso generado durante su propio viaje a Abu Dabi en 2023.

“En ese momento sentamos las bases de nuestra colaboración estratégica, y hoy está dando resultados concretos en casi todos los ámbitos”, afirmó el mandatario turco.

Expansión comercial y lazos más fuertes


Recomendados

Erdogan destacó el rápido crecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones, señalando el notable aumento del volumen comercial. “Hace apenas unos años nos preguntábamos si era posible alcanzar los 10.000 millones de dólares en comercio. Ahora aspiramos a superar los 20.000 millones este año y llegar a los 40.000 millones en el mediano plazo”.

Los acuerdos abarcan una amplia gama de sectores, incluyendo defensa, inversión, tecnología, energía, turismo y seguridad alimentaria. Uno de los memorandos de entendimiento firmados se centró en la cooperación de inversión mutua en turismo y hospitalidad, mientras que otros acuerdos involucran los sectores farmacéutico, agrícola, alimentario y de producción industrial.

La cooperación en defensa también se formalizó mediante un acuerdo para la protección mutua de información clasificada.

Además, ambas partes firmaron un memorando para establecer un comité consular conjunto, y lanzaron un pacto inédito de colaboración en investigación polar, destacando sus ambiciones en el desarrollo científico y tecnológico.

Erdogan indicó que también se discutieron asuntos regionales urgentes, con especial atención a la crisis en Gaza.

“Nuestra cooperación no es solo económica: se basa en una comprensión mutua para abordar los desafíos regionales”, añadió.

La visita marca un nuevo capítulo en la evolución de la relación entre Ankara y Abu Dabi, transformando lo que alguna vez fue un vínculo diplomático cauteloso en una de las asociaciones más dinámicas de la región.

FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza