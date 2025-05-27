En el marco de su mano dura contra la inmigración y el activismo a favor de Palestina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a redoblar sus ataques contra la Universidad de Harvard. Durante una rueda de prensa este domingo, exigió a la institución entregar una lista detallada de sus estudiantes internacionales y los países de los que provienen. Además, cuestionó el porcentaje de alumnos extranjeros matriculados, al señalar que es un problema porque supuestamente perjudica a estadounidenses que quieren estudiar allí.

"Queremos una lista de esos estudiantes internacionales y así averiguaremos si suponen o no un problema", dijo Trump a la prensa. A pesar de que antes declaró que “no tiene un problema” con estos alumnos, criticó que su proporción en Harvard “es demasiado alta”. El mandatario citó una cifra del 31% de estudiantes internacionales en la institución, aunque la universidad ha dicho que es de 27,2%.

“Es demasiado, porque tenemos estadounidenses que quieren estudiar allí y a otros lugares, y no pueden hacerlo porque ahora hay un 31% de extranjeros. Ningún gobierno internacional contribuye con dinero a Harvard. Nosotros sí. Entonces, ¿por qué están aceptando a tantos (estudiantes internacionales)?", sostuvo el mandatario.

Luego, Trump fue aún más lejos al advertir que podría retirarle financiamiento adicional a la universidad si no cumple con sus exigencias. Este lunes reiteró la amenaza en su red Truth Social y propuso redirigir miles de millones de dólares hacia centros de formación profesional. “Estoy considerando retirar 3.000 millones de dólares en subvenciones a una Harvard muy antisemita y destinarlos a escuelas técnicas en todo el país. ¡Sería una gran y necesaria inversión para Estados Unidos!”, escribió el presidente.

En los últimos meses, su administración ha recortado cerca de 2.000 millones de dólares en subvenciones federales a Harvard y ha amenazado también con retirarle las exenciones fiscales. En su mensaje, Trump reiteró que Harvard aún no ha enviado las listas que él exige.

"Todavía estamos esperando las listas de estudiantes extranjeros de Harvard para poder determinar” cuántos “no deberían ser admitidos de nuevo en nuestro país", insistió el presidente.