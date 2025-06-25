Bahréin
El reino insular y el más pequeño de los países árabes es la sede del cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de EE.UU. Su área de responsabilidad incluye el Golfo, el mar Rojo, el mar Arábigo y partes del océano Índico.
Qatar
La base aérea de Al Udeid, de 24 hectáreas y ubicada en el desierto a las afueras de la capital, Doha, es el cuartel general avanzado del Comando Central de EE.UU. Desde aquí dirige las operaciones militares estadounidenses en un amplio territorio que se extiende desde Egipto en el oeste hasta Kazajistán en el este. Al Udeid es la mayor base estadounidense en Oriente Medio albergando a unos 10.000 soldados. Y fue justamente el lugar al que Irán lanzó su represalia por los ataques contra sus instalaciones nucleares.
Kuwait
Varias instalaciones militares extensas incluyen Camp Arifjan, cuartel general avanzado del Mando Central del Ejército de EE.UU., y la Base Aérea Ali Al Salem, ubicada a unos 40 kilómetros de la frontera con Iraq y conocida como “The Rock” por su entorno aislado y escarpado. Camp Buehring fue establecido durante la guerra de Iraq de 2003 y sirve como punto de partida para unidades del Ejército estadounidense desplegadas en Iraq y Siria, según el sitio web del Ejército de EE.UU.
Emiratos Árabes Unidos
La Base Aérea Al Dhafra, situada al sur de Abu Dabi y compartida con la Fuerza Aérea emiratí, es un centro clave de operaciones para la Fuerza Aérea de EE.UU. que ha respaldado misiones contra el Daesh y despliegues de reconocimiento en toda la región, de acuerdo con el Mando Central de la Fuerza Aérea estadounidense. El puerto de Jebel Ali en Dubái, aunque no es una base militar formal, es el mayor puerto de escala de la Marina de EE.UU. en Oriente Medio y recibe regularmente portaaviones y otros buques estadounidenses.
Iraq
EE.UU. mantiene presencia en la Base Aérea Ain Al Asad, en la provincia occidental de Anbar, donde apoya a las fuerzas de seguridad iraquíes y contribuye a la misión de la OTAN, según la Casa Blanca.
Misiles iraníes atacaron esta base en 2020 en represalia por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de EE.UU.
En la región del Kurdistán del norte de Iraq, la Base Aérea de Erbil sirve como centro de operaciones para fuerzas estadounidenses y de la coalición que realizan entrenamientos y ejercicios tácticos. Según un informe del Congreso, esta base ofrece un lugar seguro para capacitación, intercambio de inteligencia y coordinación logística en el norte iraquí.
Arabia Saudita
En 2024, había 2.321 soldados estadounidenses en Arabia Saudita, según una carta de la Casa Blanca. Estos operan en coordinación con el gobierno saudí, proporcionando capacidades de defensa aérea y antimisiles, y apoyando la operación de aeronaves militares estadounidenses.
Algunos están asignados a unos 60 kilómetros al sur de Riad, en la Base Aérea del Príncipe Sultán, que alberga sistemas de defensa aérea del Ejército de EE.UU., incluidos misiles Patriot y sistemas THAAD (Defensa Terminal de Área a Gran Altitud).
Jordania
Ubicada en Azraq, a 100 kilómetros al noreste de Amán, la Base Aérea Muwaffaq al Salti alberga al Ala Expedicionaria Aérea 332 del Mando Central de la Fuerza Aérea de EE.UU., que participa en misiones en el Levante, según un informe de 2024 de la Biblioteca del Congreso.