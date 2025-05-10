En un nuevo intento por endurecer su política migratoria, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este jueves a la Corte Suprema que le permita revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Un grupo que, hasta ahora, cuenta con un parole humanitario, es decir, un permiso oficial para ingresar y permanecer temporalmente en el país.

Pero no es la primera vez que Trump arremete contra ellos. En marzo, ya había intentado eliminar el estatus legal de estos migrantes, llegados a Estados Unidos bajo un programa llamado CHNV, denominado así por las iniciales de los países involucrados.

En octubre de 2022, el entonces presidente demócrata Joe Biden había otorgado un permiso especial para que un cupo de venezolanos pudiera ingresar legalmente, siempre que superaran una verificación de antecedentes penales, contaran con un patrocinador en Estados Unidos que les ofreciera apoyo financiero y estuvieran vacunados. En enero de 2023, la medida se amplió a Haití, Cuba y Nicaragua.

Sin embargo, Trump ha cuestionado repetidamente el programa, ha calificado el patrocinio humanitario como un “abuso generalizado” y ha prometido, tanto en campaña como en el ejercicio del poder, eliminar los mecanismos que permiten estancias temporales bajo esta figura.

Aunque esta herramienta legal ha sido usada durante décadas para admitir a personas afectadas por conflictos o crisis humanitarias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha asegurado que “el parole es inherentemente temporal y no constituye una base válida para obtener un estatus migratorio”.

El aspecto legal del caso

En este contexto, John Sauer, asesor jurídico del gobierno, solicitó a la Corte Suprema que anule una orden previa de un tribunal inferior, la cual impidió a la administración Trump revocar el estatus legal de los migrantes amparados por el programa CHNV.

Dicha orden fue emitida el mes pasado por la jueza federal Indira Talwani, quien argumentó que el gobierno estaba interpretando de forma errónea la ley migratoria. Según la magistrada, la “expulsión acelerada” que Trump quiere aplicar solo se usa con personas que ingresaron al país de manera ilegal, no con quienes fueron autorizados a entrar y permanecer legalmente a través del programa.