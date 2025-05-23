El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lanzó una crítica a los países de Occidente, al calificar su respuesta ante la crisis en Gaza como un fracaso de liderazgo moral.

En declaraciones a la prensa durante su regreso desde Hungría este jueves, el mandatario señaló que Gaza no es solo una tragedia humanitaria, sino también una medida de la integridad moral global.

"No se trata solo de una crisis humanitaria en Gaza, sino de una prueba a la sinceridad del sistema internacional, algo en lo que las instituciones occidentales han fallado", aseveró Erdogan.

Relacionado Erdogan: 'Türkiye es el principal proveedor de ayuda humanitaria a Gaza'

En ese sentido, acusó a Israel de bloquear deliberadamente el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino, advirtiendo que tales acciones están aislando a Tel Aviv del escenario mundial y provocando un cambio en la percepción europea.

"No se puede permanecer en silencio mientras los bebés son masacrados y se los deja morir de hambre", declaró, según el Daily Sabah. "Europa finalmente está tomando consciencia de las acciones de Israel", continuó Erdogan, y señaló que la historia hará responsables a quienes ignoren el sufrimiento en Gaza.

También reafirmó el compromiso de Türkiye en apoyar al pueblo de Gaza, declarando que su país respalda a la humanidad y no flaqueará.