Aranceles, aranceles y más aranceles: esa parece la carta preferida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para manejar las relaciones comerciales a nivel global. Y este miércoles 2 de abril, en lo que ha denominado como el “Día de la Liberación”, el mandatario anunciará una avalancha de nuevos y radicales aranceles contra los países que, según él, han atacado los intereses económicos de Washington.
Mientras promete inaugurar una nueva “época dorada” para la industria estadounidense y transformar el comercio mundial, mantiene en vilo al resto del planeta sobre el alcance de las medidas que podrían desencadenar una amplia guerra comercial y sacudir el sistema económico.
Flanqueado por todos los miembros de su gabinete, Trump anunciará cuáles y cómo serán los aranceles a las 4:00 p.m., hora local, de este miércoles, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Con el gran evento, llamado 'Make America Wealthy Again' (Hacer a EE.UU. rico de nuevo), el mandatario ha prometido que las medidas buscan evitar que Estados Unidos sea "estafado".
Esto es lo que podemos esperar del anuncio de Trump sobre los aranceles, cuyos pormenores específicos aún se desconocen.
“Entrarán en vigor de inmediato”
Aunque Trump había insistido en que ya estaban decididos los aranceles recíprocos que se implementará, la Casa Blanca admitió que aún se estaban ultimando los detalles. Lo que sí dejó claro la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, es que una vez anunciadas las medidas estas entrarán en vigencia inmediatamente.
"Tengo entendido que el anuncio de los aranceles se hará mañana (miércoles) y entrarán en vigor de inmediato", declaró Leavitt a la prensa el martes. Y añadió que esto marcará un hito importante en la historia de EE.UU. La jornada “será recordada como uno de los días más importantes de la historia moderna de Estados Unidos", insistió la secretaria.
"Nuestro país ha sido una de las economías más abiertas del mundo y tenemos una base de consumidores, sin duda la mejor, pero demasiados países extranjeros tienen sus mercados cerrados a nuestras exportaciones. Esto es fundamentalmente injusto", completó.
¿Qué ha dicho Trump sobre los aranceles “recíprocos”?
Trump ha apostado largamente por la imposición de aranceles, insistiendo ante los expertos económicos que son la estrategia acertada para abordar los desequilibrios comerciales de Estados Unidos tanto con aliados como con adversarios.
Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre las medidas específicas. De hecho, el mandatario ha dado largas con respecto a los detalles de estos aranceles, sugiriendo inicialmente que simplemente se equipararían a los impuestos que impongan otros países.
En otras palabras, Washington elevaría sus aranceles sobre bienes y servicios extranjeros para igualar las barreras comerciales y fiscales —como el IVA europeo— que otras naciones imponen a los productos estadounidenses. "Si ellos nos cobran, nosotros les cobramos", ha repetido Trump en varias ocasiones.
Ahora bien, el lunes, el presidente se limitó a decir que sería benévolo y "muy amable" con los aranceles, pero no reveló muchos detalles. También, a medida que se acerca el “Día de la Liberación”, los medios estadounidenses informaron que Trump ha considerado un arancel único del 20% sobre todas las importaciones y un trato preferencial para algunos países.
La Casa Blanca ha adelantado que impondrá aranceles contra Brasil, India, Corea del Sur y la Unión Europea, aunque no ha aclarado si sancionará a la UE como bloque o si evaluará a cada país por separado. Lo que sí ha dejado claro es que "por ahora, no habrá exenciones".
Los mercados globales han estado inquietos durante días antes del anuncio de Trump, mientras que los países que probablemente estén en la mira han pedido conversaciones, incluso mientras preparan medidas de represalia.
Los aranceles sobre el petróleo de Venezuela
Entre las medidas que se anticipa Trump puede implementar están los aranceles del 25% a las naciones que, a partir del 2 de abril, importen directa o indirectamente petróleo venezolano. Una decisión que el mandatario estadounidense anunció la semana pasada, y que Caracas no tardó en calificar como “una nueva agresión” a su país.
Estos aranceles encierran una llamativa contradicción pues uno de los principales compradores de crudo venezolano es el propio Estados Unidos. En enero, según datos oficiales, importó 8,6 millones de barriles desde Venezuela.
Por otra parte, mientras emitía el comunicado imponiendo las nuevas medidas al Gobierno de Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro extendía la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en el país suramericano hasta el 27 de mayo. Es decir, pese a las nuevas restricciones, le otorga permiso para seguir extrayendo petróleo venezolano.
La posibilidad de que los aranceles afecten a México y Canadá
Aunque Trump ha terminado cediendo en las condiciones sobre los aranceles contra México y Canadá –vecinos de Estados Unidos y con quienes tiene un tratado comercial–, no se descarta que parte de los anuncios de este miércoles incluyan medidas adicionales para estos países.
El pasado 4 de marzo, Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, pero estableció una moratoria de un mes para los productos de esos dos países cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC, que incluye desde productos agrícolas hasta partes de automóviles o ciertos tipos de maquinaria.
De esa forma, este 2 de abril podrían empezar a aplicarse aranceles sobre esos productos, lo que en la práctica supondría la muerte del T-MEC, acuerdo que el propio Trump negoció en su primer mandato (2017-2021) en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
No obstante, aún no está claro si estos aranceles se implementarán finalmente, ya que el mandatario no ha hecho comentarios al respecto en los últimos días, y en ocasiones anteriores ya ha pospuesto su aplicación.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las estrategias de ojo por ojo no siempre funcionan, pero que su país seguirá imponiendo contramedidas contra los enormes aranceles de Trump.
Arancel del 25% para los automóviles
El sector automotriz afrontará sus propios aranceles esta semana, cuando en la medianoche del 3 de abril entren en vigor gravámenes del 25% a todos los automóviles importados a Estados Unidos.
La Casa Blanca asegura que esta medida fomentará la manufactura nacional, aunque también podría provocar una subida de precios para los consumidores estadounidenses y perjudicar a los grandes fabricantes de automóviles de EE.UU. que dependen de las cadenas de suministro global.
Para intentar suavizar ese impacto sobre la industria automotriz estadounidense, Trump ha decidido que las partes de automóviles fabricadas en México y Canadá estarán exentas temporalmente de ese arancel, aunque se espera que la medida afecte fuertemente a países como Alemania, Japón o Corea del Sur.
Diversos países preparan represalias
Las principales economías, incluidas la Unión Europea y Canadá, han prometido represalias. "Seremos muy deliberados en cuanto a las medidas que tomemos para defender a Canadá", declaró el martes el primer ministro canadiense, Mark Carney.
La Unión Europea afirmó el martes que aún esperaba negociar una solución, pero que "todos los instrumentos están sobre la mesa" para tomar represalias si es necesario.
El primer ministro británico, Keir Starmer, habló con Trump sobre "negociaciones productivas" para un acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos.
Trump insiste en que los aranceles traerán un "renacimiento" de la debilitada capacidad manufacturera de Estados Unidos y afirma que las empresas pueden evitar los aranceles mudándose a ese país.
Ahora bien, los críticos de estas medidas afirman que no serán únicamente los consumidores estadounidenses quienes sufrirán las consecuencias debido a que los importadores sumarán dicho costo al precio final, sino que los aranceles también podrían aumentar el riesgo de una recesión perjudicial tanto a nivel nacional como internacional.