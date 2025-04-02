Aranceles, aranceles y más aranceles: esa parece la carta preferida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para manejar las relaciones comerciales a nivel global. Y este miércoles 2 de abril, en lo que ha denominado como el “Día de la Liberación”, el mandatario anunciará una avalancha de nuevos y radicales aranceles contra los países que, según él, han atacado los intereses económicos de Washington.

Mientras promete inaugurar una nueva “época dorada” para la industria estadounidense y transformar el comercio mundial, mantiene en vilo al resto del planeta sobre el alcance de las medidas que podrían desencadenar una amplia guerra comercial y sacudir el sistema económico.

Flanqueado por todos los miembros de su gabinete, Trump anunciará cuáles y cómo serán los aranceles a las 4:00 p.m., hora local, de este miércoles, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Con el gran evento, llamado 'Make America Wealthy Again' (Hacer a EE.UU. rico de nuevo), el mandatario ha prometido que las medidas buscan evitar que Estados Unidos sea "estafado".

Esto es lo que podemos esperar del anuncio de Trump sobre los aranceles, cuyos pormenores específicos aún se desconocen.

“Entrarán en vigor de inmediato”

Aunque Trump había insistido en que ya estaban decididos los aranceles recíprocos que se implementará, la Casa Blanca admitió que aún se estaban ultimando los detalles. Lo que sí dejó claro la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, es que una vez anunciadas las medidas estas entrarán en vigencia inmediatamente.

"Tengo entendido que el anuncio de los aranceles se hará mañana (miércoles) y entrarán en vigor de inmediato", declaró Leavitt a la prensa el martes. Y añadió que esto marcará un hito importante en la historia de EE.UU. La jornada “será recordada como uno de los días más importantes de la historia moderna de Estados Unidos", insistió la secretaria.

"Nuestro país ha sido una de las economías más abiertas del mundo y tenemos una base de consumidores, sin duda la mejor, pero demasiados países extranjeros tienen sus mercados cerrados a nuestras exportaciones. Esto es fundamentalmente injusto", completó.

¿Qué ha dicho Trump sobre los aranceles “recíprocos”?

Trump ha apostado largamente por la imposición de aranceles, insistiendo ante los expertos económicos que son la estrategia acertada para abordar los desequilibrios comerciales de Estados Unidos tanto con aliados como con adversarios.

Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre las medidas específicas. De hecho, el mandatario ha dado largas con respecto a los detalles de estos aranceles, sugiriendo inicialmente que simplemente se equipararían a los impuestos que impongan otros países.

En otras palabras, Washington elevaría sus aranceles sobre bienes y servicios extranjeros para igualar las barreras comerciales y fiscales —como el IVA europeo— que otras naciones imponen a los productos estadounidenses. "Si ellos nos cobran, nosotros les cobramos", ha repetido Trump en varias ocasiones.

Ahora bien, el lunes, el presidente se limitó a decir que sería benévolo y "muy amable" con los aranceles, pero no reveló muchos detalles. También, a medida que se acerca el “Día de la Liberación”, los medios estadounidenses informaron que Trump ha considerado un arancel único del 20% sobre todas las importaciones y un trato preferencial para algunos países.

La Casa Blanca ha adelantado que impondrá aranceles contra Brasil, India, Corea del Sur y la Unión Europea, aunque no ha aclarado si sancionará a la UE como bloque o si evaluará a cada país por separado. Lo que sí ha dejado claro es que "por ahora, no habrá exenciones".

Los mercados globales han estado inquietos durante días antes del anuncio de Trump, mientras que los países que probablemente estén en la mira han pedido conversaciones, incluso mientras preparan medidas de represalia.

Los aranceles sobre el petróleo de Venezuela