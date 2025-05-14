China continúa fortaleciendo sus alianzas con otras naciones como contrapeso a la guerra comercial impulsada por el presidente de EE.UU. Donald Trump, y este martes presentó un frente común junto a líderes latinoamericanos durante un evento celebrado en Beijing.
Las autoridades chinas han proyectado a la segunda mayor economía del mundo como un socio confiable en materia de comercio y desarrollo, en contraste con la incertidumbre y la volatilidad provocadas por los aranceles y otras políticas adoptadas por la administración Trump.
En ese contexto, Beijing fue sede este martes del IV Foro China-CELAC, un encuentro estratégico en el que los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación política y económica con China.
El foro estuvo marcado por dos hechos significativos: por primera vez desde la edición inaugural hace diez años, el presidente chino, Xi Jinping, dirigió un discurso a los asistentes. Además, el evento contó con la participación de tres presidentes latinoamericanos: Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; y Gabriel Boric, de Chile.
9.200 millones de dólares en créditos
Durante la inauguración del foro, Xi Jinping anunció que para respaldar el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños, China suministrará 66.000 millones de yuanes (9.200 millones de dólares) en créditos".
"Enfrentada con la corriente de confrontación geopolítica y de bloques, el auge del unilateralismo y el proteccionismo, China desea juntar manos con América Latina", añadió.
Invocando "la paz global y la estabilidad", Xi también propuso mayor cooperación en áreas como la infraestructura, la agricultura, la minería, la economía digital o las energías limpias, establecer programas de formación y trabajar con la región en contraterrorismo y lucha contra el crimen organizado.
En la última década, Beijing intensificó la cooperación económica y política con lo que antaño algunos llamaban el "patio trasero" de Estados Unidos.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) quedó constituida en diciembre de 2011 y reúne a 33 países.
China es el principal socio comercial de Brasil, Perú y Chile y ha desplegado importantes inversiones en el marco del programa de la Franja y la Ruta, al que se sumaron dos tercios de los países latinoamericanos.
El intercambio comercial entre China y la región superó el año pasado los 500.000 millones de dólares por primera vez, "40 veces más que al principio del siglo", celebró Xi.
Petro: “El diálogo dentro de América no avanza”
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, abogó por una diplomacia "libre de autoritarismo y de imperialismos".
Como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Gustavo Petro lamentó la falta de avances en el diálogo con América del Norte y subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos con otras regiones como Asia, Europa y África.
"Este diálogo (...) puede estar libre de autoritarismo, de imperialismos, del tú a tú entre civilizaciones e indudablemente un papel fundamental jugarían de un lado Europa y África y del otro China y Asia", afirmó el presidente colombiano.
En contraste, Petro señaló que el diálogo dentro de América “ no avanza” y se ha interrumpido a través de migrantes latinoamericanos que llegan en cadenas" en una referencia a la política migratoria del estadounidense Donald Trump.
"No avanza porque las ideologías cada vez oscurecen más el corazón, el alma y el cerebro, no avanza porque se niega la crisis climática, no avanza porque no avanzamos la importancia de la vida y cada vez miramos y más la importancia del dólar y la codicia", insistió.
Al final, aprovechando la visita a Beijing, Petro anunció que firmará una "carta de intención" para unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un giro importante en la política de este país tradicionalmente aliado de Estados Unidos.
Lula: China es socio vital para la región
Por otro lado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva arremetió contra "la imposición de aranceles arbitrarios" y el riesgo de "iniciar una nueva Guerra Fría".
El presidente, en buena sintonía con el poder chino, alabó la importancia del gigante asiático como "el segundo mayor socio comercial de la Celac" y "uno de los inversores directos más importantes en la región".
"La asociación con China es un elemento dinámico para la economía regional", afirmó.
Llamado a renovar lazos económicos con China
Igualmente, el presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró en la cumbre que su país debe dar "un salto de calidad" en su relación económica con China y defendió el multilateralismo y el libre comercio, en una crítica velada a Estados Unidos.
"Tenemos la convicción de que es el momento propicio para dar un salto de calidad en la vinculación económica con China", afirmó Boric en la ceremonia de inauguración de la cumbre.
En este contexto, aunque sin citar directamente a Estados Unidos, Boric también arremetió contra la guerra arancelaria iniciada por su presidente Donald Trump y la contrapuso al espíritu de "cooperación" y "diálogo" que según él domina en la cumbre China-Celac.
"Desde Chile, en estos tiempos turbulentos, venimos a reafirmar nuestra convicción profunda de que el libre comercio y justo en beneficio de nuestro pueblo es la vía para el progreso y el desarrollo de las naciones", afirmó.
"Venimos a reafirmar que es el multilateralismo, el diálogo y no las imposiciones unilaterales la manera de encarar los desafíos que en conjunto tenemos en la humanidad", concluyó el presidente.