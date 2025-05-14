China continúa fortaleciendo sus alianzas con otras naciones como contrapeso a la guerra comercial impulsada por el presidente de EE.UU. Donald Trump, y este martes presentó un frente común junto a líderes latinoamericanos durante un evento celebrado en Beijing.

Las autoridades chinas han proyectado a la segunda mayor economía del mundo como un socio confiable en materia de comercio y desarrollo, en contraste con la incertidumbre y la volatilidad provocadas por los aranceles y otras políticas adoptadas por la administración Trump.

En ese contexto, Beijing fue sede este martes del IV Foro China-CELAC, un encuentro estratégico en el que los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación política y económica con China.

El foro estuvo marcado por dos hechos significativos: por primera vez desde la edición inaugural hace diez años, el presidente chino, Xi Jinping, dirigió un discurso a los asistentes. Además, el evento contó con la participación de tres presidentes latinoamericanos: Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; y Gabriel Boric, de Chile.

9.200 millones de dólares en créditos

Durante la inauguración del foro, Xi Jinping anunció que para respaldar el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños, China suministrará 66.000 millones de yuanes (9.200 millones de dólares) en créditos".

"Enfrentada con la corriente de confrontación geopolítica y de bloques, el auge del unilateralismo y el proteccionismo, China desea juntar manos con América Latina", añadió.

Invocando "la paz global y la estabilidad", Xi también propuso mayor cooperación en áreas como la infraestructura, la agricultura, la minería, la economía digital o las energías limpias, establecer programas de formación y trabajar con la región en contraterrorismo y lucha contra el crimen organizado.

En la última década, Beijing intensificó la cooperación económica y política con lo que antaño algunos llamaban el "patio trasero" de Estados Unidos.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) quedó constituida en diciembre de 2011 y reúne a 33 países.

China es el principal socio comercial de Brasil, Perú y Chile y ha desplegado importantes inversiones en el marco del programa de la Franja y la Ruta, al que se sumaron dos tercios de los países latinoamericanos.

El intercambio comercial entre China y la región superó el año pasado los 500.000 millones de dólares por primera vez, "40 veces más que al principio del siglo", celebró Xi.

Petro: “El diálogo dentro de América no avanza”

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, abogó por una diplomacia "libre de autoritarismo y de imperialismos".

Como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Gustavo Petro lamentó la falta de avances en el diálogo con América del Norte y subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos con otras regiones como Asia, Europa y África.