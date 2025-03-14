Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, reveló detalles desgarradores sobre el deterioro de la situación en Gaza durante una conferencia de prensa el 12 de marzo.

"Una de las primeras cosas impactantes que vi al entrar fue a los perros husmeando entre los escombros", dijo. "Le pregunté a mi compañero: ¿por qué los perros están tan gordos? Y él me respondió: porque los perros buscan cadáveres. Y te das cuenta de que las personas están delgadas, y luego ves eso una y otra vez, kilómetro tras kilómetro".

La situación humanitaria en Gaza empeoró drásticamente la semana pasada cuando Israel bloqueó todas las entregas de ayuda humanitaria, en medio de un acuerdo de tregua con Hamás vigente desde hace siete semanas.

El cierre de ayuda humanitaria ha llevado los precios de los alimentos y el combustible a niveles extremos, obligando a muchos a racionar sus comidas.

Según la ONU, hasta ahora, la entrada de ayuda a Gaza ha estado bloqueada durante 12 días consecutivos. Antes del bloqueo, las autoridades de la ONU habían entregado más de 20.000 camiones, con un promedio de 600 a 700 camiones por día, suministrando ayuda a 2 millones de personas en extrema necesidad.

"Eso marcó una diferencia enorme, obviamente una diferencia que no estamos consiguiendo y no hemos conseguido en las últimas dos semanas desde que se cerraron las fronteras", afirmó Fletcher.

El alto el fuego, iniciado el 19 de enero, permitió el intercambio de 33 rehenes israelíes y cinco ciudadanos tailandeses por cerca de 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.

Sin embargo, con la fase inicial de 42 días ya concluida, las negociaciones se han estancado debido a que Israel se niega a iniciar la segunda fase del alto el fuego.