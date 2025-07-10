El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacará el firme compromiso de Ankara con el multilateralismo y la cooperación regional durante un encuentro clave de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La Séptima Reunión Trilateral para el Diálogo Sectorial Türkiye-ASEAN, que tendrá lugar el 10 y 11 de julio en Kuala Lumpur, se celebra en el marco del 58º encuentro de ministros de Exteriores de esta organización regional.

Fidan tiene previsto enfatizar que la región Asia-Pacífico se encuentra en el epicentro de los principales desafíos geopolíticos, económicos y medioambientales actuales, y reafirmará el respaldo de Ankara a un multilateralismo eficaz como vía para enfrentarlos.

En sintonía con su iniciativa “Asia de nuevo”, una apuesta estratégica para fortalecer los lazos con el continente, Fidan destacará la prioridad que Türkiye le otorga a la cooperación, la inclusión y el diálogo con los países de la región.

Durante la sesión trilateral –que estará copresidida por el ministro de Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, y el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn– Fidan expondrá la disposición de Türkiye a colaborar en áreas clave como la respuesta a desastres, la lucha contra el crimen transnacional, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la resiliencia comercial.

Se espera asimismo que aborde la postura diplomática de Türkiye ante las principales crisis internacionales, como los conflictos en Ucrania y Gaza, poniendo especial énfasis en la creciente amenaza que representa la agresión israelí para la paz regional y global.

Fidan insistirá nuevamente en la necesidad de una solución basada en la coexistencia de dos Estados para la cuestión palestina, reclamando un esfuerzo colectivo más firme ante la ineficacia de los mecanismos internacionales actuales, y presentará propuestas concretas que Türkiye puede aportar en este sentido.

Además de su intervención en la reunión trilateral, el ministro sostendrá encuentros bilaterales con varios de sus homólogos en el marco del foro regional.

La última vez que Fidan participó en esta cita fue en julio de 2024 en Vientián, Laos, durante la 57ª reunión de ministros de Exteriores. Estas reuniones trilaterales convocan a los titulares de Exteriores de los países socios del diálogo sectorial, al ministro de Exteriores del país que ostenta la presidencia rotatoria de la ASEAN y al secretario general de la organización, consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento de la cooperación regional.