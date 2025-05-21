Mientras 2,4 millones de palestinos enfrentan una crisis alimentaria sin precedentes y el enclave de Gaza permanece bajo un bloqueo israelí asfixiante, la ayuda humanitaria sigue sin llegar a quienes más la necesitan. Así lo advirtió la ONU este miércoles: aseguró que, a pesar de las recientes promesas de Israel y del ingreso de decenas de camiones con suministros, los productos esenciales permanecen retenidos y no han sido distribuidos.

El organismo militar israelí encargado de los asuntos civiles en Gaza, el COGAT, informó que al menos 93 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza el martes. Sin embargo, la ONU aclaró que la situación es diferente: puntualizó que los suministros no han podido entregarse todavía a la población necesitada.

"Para dejar las cosas claras, mientras que van llegando más suministros a Gaza, no hemos podido garantizar la llegada de esos suministros a los almacenes ni los puntos de entrega", afirmó el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, durante su rueda de prensa diaria.

Las restricciones impuestas por Israel hicieron que ayer solo cuatro camiones lograran ingresar al enclave, pero ni siquiera su cargamento ha llegado a sus destinatarios finales, explicó el portavoz. "La ayuda que ha sido autorizada está siendo retenida por las fuerzas de seguridad israelíes en la terminal de carga", puntualizó.

Al detallar la complejidad del proceso, el portavoz explicó: “Las autoridades israelíes nos exigen descargar los suministros en la parte palestina del cruce de Kerem Shalom, y volverlo a cargar separadamente (en otros camiones, precisó después) una vez que se aseguran de la llegada de nuestra gente desde dentro del enclave (que son sometidos a otros registros separados), y solo entonces podemos acercar nuestros suministros en donde se encuentra la gente alojada hoy".

Política de hambruna: 326 muertes y más de 300 abortos espontáneos



La ocupación israelí ha impuesto una política sistemática de hambruna en Gaza, provocando la muerte de al menos 326 personas por desnutrición y la falta de alimentos y medicinas, así como más de 300 abortos espontáneos durante los últimos 80 días, según denunció la Oficina de Medios de Gaza.

La declaración calificó la situación como un “crimen total que equivale a genocidio” y advirtió sobre una inminente catástrofe humanitaria que amenaza las vidas de más de 2,4 millones de palestinos atrapados en el enclave.

Del total de víctimas, 58 murieron directamente por desnutrición, mientras que otras 242 fallecieron por la falta de alimentos y medicación, sobre todo personas mayores. También se registraron 26 muertes de pacientes con enfermedades renales, atribuibles a la falta de atención médica y nutrición adecuada.