Türkiye se ha consolidado como un actor clave en los esfuerzos globales por la paz, la mediación y la asistencia internacional, afirmó el presidente Recep Tayyip Erdogan, al destacar el reconocimiento internacional del papel diplomático de su país. Sus declaraciones se dan en el marco de la posible reanudación de las conversaciones entre Ucrania y Rusia, previstas para esta semana en Estambul.

En este sentido, Erdogan afirmó este lunes, tras encabezar una reunión del Gabinete en la capital, Ankara: "Anteriormente hablamos con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. La semana pasada también discutimos este asunto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversando sobre los pasos que podríamos dar para detener el derramamiento de sangre".

"También apoyamos la voluntad de mi querido amigo, el presidente Trump, de resolver los conflictos mediante el diálogo y la diplomacia. Gracias a Dios, Türkiye se ha convertido en un país solicitado para brindar ayuda, apoyo y actuar como mediador en los esfuerzos de paz a nivel mundial", añadió.

Respecto a los esfuerzos en curso para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya entra en su cuarto año, Erdogan subrayó que "como el único país en el que confían todas las partes", Türkiye está dispuesta a contribuir a las conversaciones de paz que se celebrarán el jueves en Estambul, y los acogerá con mucha satisfacción.

De igual manera, los contactos recientes en el conflicto han generado nuevas oportunidades, insistió el mandatario turco, al tiempo que expresó su esperanza de que esta posibilidad “no se desperdicie”.

Trump afirma que diálogos en Türkiye son “muy importantes”

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la relevancia de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania que tendrán lugar esta semana en Türkiye, y se mostró optimista respecto a sus posibles resultados.

“La reunión del jueves entre Rusia y Ucrania es muy importante”, declaró Trump durante una conferencia de prensa. “Fui muy insistente en que ese encuentro se llevara a cabo”, añadió.